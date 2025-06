Dopo la segnalazione su Helena Prestes che sarebbe stata avvistata con l’ex Carlo Motta, Javier Martinez è intervenuto a modo suo sull’accaduto. Mentre, dall’altra parte, Motta è sbottato con alcuni commenti piccati.

Cosa sta succedendo tra Helena Prestes e Javier Martinez

La relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez è proiettata verso il futuro, ma nelle ultime ore è arrivato uno scossone che ha acceso l’attenzione del web. Una segnalazione riportata da Deianira Marzano ha rivelato che la modella brasiliana avrebbe rivisto il suo ex fidanzato Carlo Motta dopo la fine del Grande Fratello. Il rumor è subito esploso online, spingendo lo stesso Motta a intervenire pubblicamente.

Nel pieno delle polemiche intorno a Helena Prestes e il suo fidanzato Javier Martinez, a rompere il silenzio e riportare un po’ di equilibrio è stato Biagio D’Anelli, che ha deciso di dire la sua attraverso un video su TikTok. Le sue parole non solo ridimensionano il gossip, ma elogiano pubblicamente il comportamento del ragazzo:

“Fermi tutti! Siete in molti a chiedermi che cosa sta succedendo tra Helena e Javier. Io dico soltanto una cosa: il Grande Fratello è finito e non sono più 24 ore su 24 sotto ai riflettori. Non va detto tutto nei minimi dettagli quello che sta succedendo, perché sono cose loro e saranno loro a dichiarare ciò che è meglio raccontare”, ha spiegato D’Anelli.

Poi, senza giri di parole, ha criticato le dichiarazioni di Carlo Motta: “Un ex fidanzato che millanta frequentazioni dopo che Helena appariva denigrandola dicendone di cotte e di crude. Adesso magicamente parla di affetto e incontri… mi fa soltanto ridere”.

Infine, Biagio ha svelato un retroscena importante. Ha piegato di avere scambiato quattro chiacchiere proprio con Javier Martinez, mentre sui social imperversava il pettegolezzo su lui ed Helena Prestes. Ecco cos’ha aggiunto D’Anelli: “Ieri sono stato per più di 20 minuti al telefono con Javier e per solidarietà maschile dico soltanto: è un gran signore. Scoprirete il perché e sarà lui a dirvi i motivi se giustamente deciderà di farlo, ma io pubblicamente dico che è un gran signore per come si sta comportando e per quello che ha scoperto”.

Le parole dell’ex di Helena, Carlo Motta

Dopo queste dichiarazioni, se Javier Martinez ha ringraziato Biagio, l’ex di Helena Prestes invece ha avuto qualcosa da ridire, come mostrato dagli screen a seguire. Per prima cosa ha detto che a quel punto poteva essere contattato anche lui per parlare dell’accaduto…

Il commento dell’ex di Helena Prestes, Carlo Motta al video di Biagio D’Anelli

Poi ha aggiunto altre esternazioni…

Commenti Carlo Motta su Instagram

Vedremo se emergeranno ulteriori sviluppi.