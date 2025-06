Sui social Carlo Motta ha postato delle foto con l’ex Helena Prestes, per poi eliminare tutto. Lei nel mentre si è mostrata con il fidanzato Javier Martinez.

Carlo Motta posta le foto con Helena, lei è con Javier

Che il post Grande Fratello sia spesso più scoppiettante del reality stesso, ormai è quasi una certezza. E anche questa edizione non fa eccezione: tra amicizie finite, frecciatine social e storie d’amore in bilico, i colpi di scena non mancano. Specie quando spuntano gli ex com’è il caso di Carlo Motta! Stavolta al centro del gossip ci sono Helena Prestes e Javier Martinez, una delle coppie più chiacchierate del momento.

Nonostante i due si siano mostrati felici e complici davanti alle telecamere e sui social, qualcosa nel loro rapporto sembra essersi incrinato. A lanciare il sasso è stato Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes, che ha raccontato di essere tornato a frequentare la modella brasiliana dopo la fine del reality. Secondo la sua versione, gli incontri sarebbero stati segreti e Javier avrebbe scoperto tutto leggendo alcune chat. Motta, intervistato da Fanpage.it, ha poi aggiunto che Helena avrebbe preferito il silenzio: “Mi ha chiesto di non parlare”, ha detto, togliendosi però qualche sassolino dalla scarpa.

Nel frattempo, gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno parlato di una crisi tra Helena e Javier. Ma proprio mentre si diffondevano voci su una possibile rottura, sono spuntate foto dei due insieme, di nuovo vicini e apparentemente sereni. Così come i menzionati, anche Biagio D’Anelli ha scacciato via le voci di un allontanamento.

Storie Instagram Deianira Marzano e Biagio D’Anelli

In mezzo a tutto questo caos, Carlo Motta ha pubblicato – e poi rimosso – alcune immagini con Helena, scattate negli ultimi mesi, secondo lui la prova che la frequentazione fosse recente. La reazione dei fan non si è fatta attendere: critiche e accuse, soprattutto da parte dei sostenitori della coppia Helena Prestes – Javier Martinez.

Storie Instagram di Carlo Motta

Per ora, Helena Prestes e Javier Martinez scelgono il silenzio. Ma il gossip sembra essere solo all’inizio!