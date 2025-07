In queste ore si è mormorato che Helena Prestes fosse incinta e che stesse aspettando un figlio. Adesso però l’ex gieffina interviene e smentisce la gravidanza, rimproverando anche alcuni fan.

Interviene Helena Prestes

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Helena Prestes e Javier Martinez. In rete si è infatti iniziato a mormorare che la modella fosse incinta e che stesse aspettando un figlio. A scatenare le voci di corridoio è stato un gesto dell’ex gieffino durante una live, che ha toccato la pancia della sua compagna, facendo intendere che potesse essere in dolce attesa. A quel punto i fan sono letteralmente impazziti e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo.

A seguito del caos mediatico però Helena ha deciso finalmente di intervenire e di rompere il silenzio e nel corso di una nuova diretta ha ufficialmente smentito la gravidanza. Queste le sue dichiarazioni: “Su certi argomenti non scherzo, infatti non stavamo scherzando. Stavamo parlando di quello. Ma non sono incinta ragazzi, il test era negativo”. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE: Katy Perry rischia di cadere mentre vola sul pubblico con una farfalla

Poco dopo infatti Helena Prestes ha anche sbottato e ha rimproverato alcuni fan invadenti. La modella ha poi voluto replicare alle accuse di alcuni utenti, che l’hanno accusata di aver finto di essere incinta con lo scopo di ottenere visibilità e follower. A quel punto l’ex gieffina ha dichiarato senza mezzi termini: “Dovete stare un po’ più calmi sennò vado via per sempre. Ho anche pensato di cancellare tutto e di sparire. Io voglio condividere con voi la mia vita ma ogni settimana c’è una cosa nuova. Vi voglio bene ma dovete essere sereni”.

avete passato ore a fantasticare pubblicamente su un argomento delicatissimo, dandolo per certo senza sapere, postando foto e video a sostegno della vostra teoria senza mostrare un minimo di sensibilità e altro ancora, parlato di hype, speculandoci sopra, folle!#helevier pic.twitter.com/PZKniCmHBF — ele 🌹 (@xlarrysbreath) July 18, 2025

A oggi dunque Helena non è incinta e non è in attesa di un figlio. Tuttavia la relazione con Javier Martinez sembrerebbe procedere a gonfie vele e ai due facciamo un enorme in bocca al lupo.