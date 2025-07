Paura per Katy Perry durante un concerto. Mentre volava sul pubblico con una farfalla gigante, la pop star ha rischiato di cadere a causa di un problema tecnico.

Paura per Katy Perry

Sono mesi intensi questi per Katy Perry. Come di certo in molti sapranno, attualmente la celebre e amata pop star è impegnata con il suo nuovo tour mondiale, che fino a fine anno la porterà in giro in tutto il pianeta. La tournée farà anche tappa in Italia, con un concerto evento già sold out che si terrà il prossimo 2 novembre presso l’Unipol Arena di Bologna. Nel corso dello spettacolo l’artista americana sta proponendo al pubblico non solo i suoi più grandi successi, ma anche i brani del suo ultimo album di inediti, 143.

Solo ieri sera il The Lifetime Tour è arrivato a San Francisco. Tuttavia nel corso dello show è accaduto qualcosa che ha spaventato non solo il pubblico, ma anche la stessa Katy. Come i fan di certo sapranno, durante l’esibizione della hit Roar la pop star vola sul pubblico cavalcando una farfalla gigante.

Ieri però, durante il live, a causa di un guasto tecnico il meccanismo che sorregge l’animale ha ceduto per qualche secondo e Katy Perry ha rischiato di cadere mentre era sospesa in aria. Non è mancata la paura per l’artista, che dopo aver ritrovato l’equilibrio ha smesso di cantare per pochi istanti per assicurasi che non ci fosse pericolo di precipitare. Poco dopo però Katy, sostenuta dal suo caloroso pubblico, ha ripreso ad esibirsi e il concerto è terminato nel migliore dei modi. Il video del momento nel mentre ha fatto il giro del web e i fan di tutto il mondo hanno temuto per la pop star.

Katy Perry’s butterfly tour prop experienced a dangerous malfunction. pic.twitter.com/8ZqOQq3tFO — Pop Base (@PopBase) July 19, 2025

Solo poche settimane fa un episodio simile era accaduto anche Beyoncé. La cantante infatti stava volando sul pubblico a bordo di una macchina, quando a un tratto ha rischiato di cadere sulla folla. Anche in questo caso tutto si è risolto alla perfezione e lo show è terminato senza incidenti.