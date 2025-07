È emerso l’identikit della prima concorrente della prossima edizione del Grande Fratello di Simona Ventura. Gabriele Parpiglia ha rivelato. “Ha 22.000 follower”.

Grande Fratello, l’identikit della concorrente

Sempre più viva l’attenzione sul ritorno sul piccolo schermo di programmi come Uomini e Donne e Grande Fratello. Il reality più longevo della TV, con la conduzione di Simona Ventura è in fase di costruzione e i casting sono in corso. Mentre i più si domandano chi varcherà la famosissima Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia, a fornire un bello spoiler ci ha pensato Gabriele Parpiglia.

Il noto giornalista con la sua newsletter e indiscrezioni ha anticipato chi potrebbe essere una delle concorrenti prossima a fare il suo ingresso nel programma di Canale 5. “Si accende l’attesa per il nuovo Grande Fratello firmato Simona Ventura. E noi abbiamo le prime indiscrezioni sulla potenziale prima concorrente”, ha esordito.

Entrando poi nel dettaglio, Parpiglia ha dato qualche piccolo spoiler sull’identikit della papabile partecipante del Grande Fratello: “È una ragazza spagnola senza alcuna esperienza televisiva, con una bella presenza e che lavora a Milano“.

A livello televisivo la giovane non sarebbe in alcun modo conosciuta. Sui social però sembrerebbe che sia molto apprezzata e seguita, anche per la sua bellezza. Il rumor del giornalista rivela peraltro che avrebbe all’incirca 22.000 follower solo su Instagram, con tanto di profilo verificato e migliaia di like. Il giornalista ha diffuso anche il nome della giovane e ha aggiunto che i provini sarebbero: “in fase di costruzione avanzata”.

Al momento si tratta di un gossip lanciato di Gabriele Parpiglia e chissà se questa ragazza sarà poi confermata per la nuova edizione del Grande Fratello, targato Simona Ventura.

Curiosi di scoprire cosa succederà e in attesa di conoscere finalmente il cast ufficiale del reality di Canale 5, possiamo certamente affermare che l’idea di quest’anno è quella di tornare alle origini. Ovvero realizzare un massimo di 100 giorni totali e soprattutto coinvolgere volti non conosciuti al pubblico televisivo e non.