Dopo il Grande Fratello Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma non sono più amiche. Notizia che ha lasciato basiti molti fan che credevano nel loro rapporto. C’è un litigio dietro? L’ex di Uomini e Donne ha svelato la sua versione dei fatti.

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma non sono più amiche

Il legame nato tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma all’interno della Casa del Grande Fratello sembrava destinato a durare ben oltre le mura del reality show. Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa una volta concluso il programma. A distanza di alcuni mesi, Chiara ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare la sua versione dei fatti attraverso una diretta su Instagram.

Se vi state quindi chiedendo se dopo il litigio in questione Zeudi e Chiara hanno fatto pace, la risposta sembra essere tutt’altro che positiva:

“Zeudi era una mia amica e non si è dimostrata tale, è andata così – ha esordito Chiara Cainelli – Mi duole dirlo e ci ho sofferto abbastanza. Ma ora parlo. Sono sempre stata in silenzio. Non voglio metterla in cattiva luce, ma le cose stanno così. Le cose sono andate così, molto semplicemente”.

Chiara Cainelli ha raccontato che, una volta fuori dalla Casa, si sono viste una sola volta: “Siamo andate a fare aperitivo con Alfonso. E da lì non l’ho mai più vista. L’ho sentita, le ho chiesto più volte di vederci, ma non ha mai accettato. Avevo capito ci fossero delle cose che non andassero, così le ho chiesto spiegazioni”.

Le parole di Chiara su Zeudi

Nel suo lungo monologo Chiara Cainelli ha aggiunto: “Non c’è mai stato nessun impedimento per la nostra amicizia perché le chiedevo di vederci sempre da sole. Ve lo confesso: sono in difficoltà. Me ne hanno dette di ogni colore, ma mi dispiace, io ho fatto tutto per mantenere questa amicizia”.

Il punto di rottura sarebbe arrivato per dei fraintendimenti legati agli eventi, secondo quanto dichiarato da Chiara Cainelli: “Lei non mi ha più risposto. Mi ha detto che secondo lei ero più interessata agli eventi, quando io ne avevo fatto solo uno. E solo perché dovevo lavorare.

Quando c’è del lavoro io sono sempre felice, al mio compleanno lei non è potuta venire perché aveva un lavoro ed io ero contentissima per lei!”.

Infine, Chiara Cainelli ha rivelato: “So però che qualcuno che le è vicino ha scritto ad Alfonso, quando ero ancora dentro la Casa, per chiedergli di smentire il bacio che c’era stato con Zeudi nella Casa del GF”.

Questi messaggi pare siano stati cancellati, ma Chiara ha assicurato di avere tutti gli screenshot del caso. Al momento, Zeudi Di Palma non ha replicato pubblicamente.