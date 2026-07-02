Lo conosciamo come la spalla perfetta di Stefano De Martino, l’uomo capace di sdrammatizzare qualsiasi situazione con un’alzata di sopracciglio. Ma fuori dalla tv, Herbert Ballerina – all’anagrafe Luigi Luciano – è qualcuno di completamente diverso. Riservato, schivo, allergico ai riflettori per scelta. Ed è forse per questo che vederlo finalmente in vacanza con la sua fidanzata Lucia Di Franco, paparazzato al mare in Sardegna, ha il sapore di una piccola esclusiva.

Herbert Ballerina e Lucia Di Franco: 10 anni insieme, quasi in segreto

Lucia Di Franco non è una sconosciuta nel mondo dello spettacolo: anche lei attrice e comica, anche lei abituata ai set e alle tournée. Una coincidenza professionale che, paradossalmente, complica le cose invece di semplificarle. Come ha raccontato lo stesso Herbert in una recente intervista: i due sono spesso lontani, ciascuno impegnato su un progetto diverso, e quando finalmente si ritrovano è come se il tempo si fosse azzerato.

Una storia che va avanti da oltre dieci anni, costruita sulla fiducia e su una complicità rara. Il tipo di rapporto che non ha bisogno di essere esibito per esistere.

“Quando ci vediamo sembra di conoscersi per la prima volta”

Herbert ha descritto la sua relazione con una frase che vale più di mille post Instagram: quando si ritrovano dopo settimane di lontananza, sembra sempre di conoscersi per la prima volta. Non è una formula romantica da copertina, è la descrizione onesta di come funziona davvero la loro vita.

E poi c’è il dettaglio che fa sorridere: all’inizio Lucia non riusciva mai a capire quando lui stesse scherzando e quando stesse parlando sul serio. Una difficoltà comprensibile, per chi si ritrova a convivere con uno dei comici più surreali del panorama italiano. Col tempo, però, qualcosa è cambiato: non è Herbert che si è fatto capire meglio, bensì Lucia che è diventata un po’ come lui.

Vacanza in Sardegna: la stessa di De Martino

Non è un dettaglio trascurabile: Herbert ha scelto per le sue vacanze la Sardegna, terra d’elezione anche del suo collega e amico Stefano De Martino. Un’amicizia, quella tra i due, che va ben oltre il set di Affari tuoi. Sono amici veri, del tipo che si frequentano anche quando le telecamere sono spente, che si fanno visita a Roma e condividono una cena da asporto senza bisogno di costruirci su nulla.

Ed è proprio questa autenticità, nel lavoro come nella vita privata, a rendere Herbert Ballerina uno dei volti più amati del momento. Non perché si sia cercato la popolarità. Ma perché la popolarità lo ha trovato mentre faceva esattamente quello che ha sempre fatto: stare accanto alle persone giuste, con la semplicità di chi non ha niente da dimostrare. Anche in vacanza, in Sardegna, con la donna che lo conosce meglio di chiunque altro. E che, dopo dieci anni, riesce ancora a lasciarlo senza parole.