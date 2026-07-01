Stefano De Martino è pronto per realizzare un Festival di Sanremo diverso dal solito, ricco di novità e personaggi che stima molto. Secondo alcune indiscrezioni starebbe insistendo per avere Emma Marrone.

Festival di Sanremo 2027: Stefano De Martino vuole Emma Marrone

Stefano De Martino è già al lavoro per quello che sarà uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera: il Festival di Sanremo 2027. Dopo la conferma alla guida della storica kermesse, il conduttore partenopeo avrebbe iniziato ad ascoltare centinaia di brani inviati da artisti e case discografiche, studiando con attenzione ogni proposta in vista della selezione definitiva. Tra un ascolto e l’altro, però, De Martino starebbe anche lavorando a qualche idea per rendere speciale la sua prima edizione del Festival. Secondo le ultime indiscrezioni, una di queste riguarderebbe Emma Marrone, sua ex compagna e oggi amica, che il presentatore vorrebbe rivedere in gara sul palco dell’Ariston.

L’ipotesi, inevitabilmente, ha già acceso il dibattito tra gli appassionati di musica e gossip. Da una parte c’è chi sogna il ritorno della cantante al Festival, dall’altra chi teme che la loro storia possa finire nuovamente al centro dell’attenzione, togliendo spazio alla musica.

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica sul settimanale Chi. Secondo quanto riportato, Stefano De Martino starebbe cercando da tempo di convincere Emma Marrone a partecipare al Festival di Sanremo 2027. Il loro rapporto, dopo anni difficili, è ormai sereno. I due hanno ricostruito un legame di amicizia, come dimostrato anche dalla partecipazione della cantante a Stasera tutto è possibile, il programma condotto da De Martino. Proprio questa ritrovata sintonia avrebbe spinto il presentatore a proporle di tornare sul palco dell’Ariston come concorrente. L’ostacolo principale, però, non sarebbe il rapporto con Stefano, bensì il timore che la sua partecipazione venga raccontata più attraverso il gossip che per il valore della canzone. Secondo Candela, Emma preferirebbe che un eventuale ritorno a Sanremo fosse legato esclusivamente alla musica, senza che la narrazione finisca inevitabilmente per concentrarsi sulla sua storia con De Martino.

Emma Marrone: “Quella vicenda ha rallentato la mia carriera”

Negli ultimi mesi Emma Marrone è tornata a parlare con grande sincerità della fine della relazione con Stefano De Martino, spiegando quanto l’enorme esposizione mediatica abbia inciso sul suo percorso professionale. Ospite del podcast di Victoria Cabello, la cantante aveva ricordato che la rottura fu particolarmente difficile anche per il clamore mediatico che ne seguì. “La storia è finita in maniera turbolenta, ma c’erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna“, aveva raccontato.

Emma aveva poi spiegato che quell’episodio ha avuto conseguenze anche sulla sua carriera. “Questa cosa mi ha rallentato la carriera di almeno cinque o sei anni. Per mesi sono stata su tutte le copertine. Non potevo nemmeno entrare dal parrucchiere“, aveva confessato.

Parole che spiegano bene perché oggi la cantante voglia evitare che un eventuale ritorno al Festival venga letto esclusivamente attraverso il filtro del gossip. Molto dipenderà anche dai brani che avrà a disposizione. Se dovesse trovare la canzone giusta, la voglia di tornare a gareggiare potrebbe prevalere sui timori legati ai pettegolezzi.

Sono passati circa quattordici anni dalla fine della loro storia d’amore. Da allora le rispettive vite hanno preso strade diverse e le tensioni del passato sembrano ormai definitivamente superate. Oggi Stefano De Martino ed Emma Marrone si frequentano con naturalezza, partecipano agli stessi eventi e condividono anche momenti di convivialità insieme ad amici comuni. La cantante, inoltre, ha raccontato di aver parlato più volte con l’ex fidanzato proprio del Festival di Sanremo. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Emma ha rivelato di avergli dato alcuni consigli in vista dell’importante esperienza che lo attende. “Siamo amici. Ci siamo sentiti e gli ho detto: ‘Mi raccomando, preparati’. Mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando e che sta ascoltando tantissimi brani. Si sta preparando seriamente“, ha spiegato.

Emma ha aggiunto di essere felice per lui, sottolineando quanto Sanremo rappresenti una tappa capace di cambiare non solo una carriera, ma anche la vita personale di chi lo conduce. Infine, gli ha ricordato che le critiche fanno inevitabilmente parte del gioco e che non dovrà lasciarsi condizionare dalle polemiche. Un consiglio nato dall’esperienza di chi il palco dell’Ariston lo conosce bene e che oggi guarda con affetto al percorso del suo ex compagno.