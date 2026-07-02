Nel mondo del gossip, i grandi amori nascono spesso nei posti più inaspettati. E a quanto pare, anche davanti a una ciotola di tiramisù. È bastato un dolce – lo stesso, fotografato alla stessa ora, con la stessa luce soffusa, dallo stesso identico tavolo – per far esplodere uno dei rumor più chiacchierati dell’estate 2026: Matteo Berrettini e Peggy Gou starebbero insieme.

Matteo Berrettini e Peggy Gou: l’indizio che ha scatenato il web

Tutto nasce da un incrocio di storie Instagram difficile da ignorare. Sul profilo del tennista romano e su quello della celebre DJ e produttrice sudcoreana sono comparse, a pochissimi minuti di distanza, le immagini della stessa cena. Stesso tavolo, stessa atmosfera, stesso tiramisù servito in una ciotola di ceramica dal design inconfondibile. Nel linguaggio dei social, dove nulla è davvero casuale, è quanto di più vicino a un annuncio ufficiale si possa pubblicare senza scrivere una sola parola.

I fan più attenti non si sono lasciati sfuggire il dettaglio, e in poche ore l’hashtag con i loro nomi ha iniziato a rimbalzare su X e Instagram con una velocità che dice tutto.

I like sospetti e la rottura con Vanessa Bellini

Ma l’indizio della cena è solo il più recente di una serie di segnali che le fanpage di tennis più attente stavano monitorando da settimane. A partire dall’11 giugno, Berrettini aveva iniziato a tempestare di like i post di Peggy Gou con una frequenza e una continuità tutt’altro che casuali. Proprio intorno a quella data si collocherebbe anche la fine della sua storia con Vanessa Bellini, modella con cui aveva intrapreso una relazione tenuta a lungo lontana dai riflettori.

Un addio silenzioso, consumato senza dichiarazioni pubbliche, ma rivelato — come spesso accade — dalla brusca interruzione dei like reciproci e delle interazioni social che avevano caratterizzato i mesi precedenti.

Chi è Peggy Gou

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peggy Gou 구 (@peggygou_)

Per chi non la conosce, Peggy Gou non è una figura qualunque. Nata a Incheon, in Corea del Sud, e cresciuta artisticamente tra Londra e Berlino, è considerata una delle DJ e produttrici più influenti della scena elettronica internazionale. Il suo nome è legato a hit planetarie come (It Goes Like) Nanana e a una presenza costante nelle console dei festival più prestigiosi al mondo. Ma Peggy Gou è anche un’icona di stile, habitué dei front row delle grandi maison e fondatrice della propria etichetta discografica, Gudu Records. In sintesi: fama globale, agenda fitta e un profilo internazionale che renderebbe questa coppia, se confermata, tra le più sorprendenti e glamour dell’anno.

Nessuna conferma, ma gli indizi parlerebbero chiaro.

Né Berrettini né Peggy Gou hanno commentato le voci. Nessun post insieme, nessuna storia con i volti in primo piano. Solo quel tiramisù, condiviso in silenzio, che ha già detto abbastanza.

L’estate è appena iniziata. E il gossip, evidentemente, anche.