di Maridì Vicedomini

Una serata esclusiva nel cuore di Roma per celebrare la nascita delle celebri fettuccine, tra ospiti illustri come Bruno Vespa e importanti riconoscimenti istituzionali

Un successo annunciato il birthday party de “Le Fettuccine burro e parmigiano” de “Il Vero Alfredo” svoltosi nelle sede storica di piazza Augusto Imperatore, Roma il giorno 7 febbraio, data in cui si celebra in tutto il mondo, la nascita di un piatto prelibato che Alfredo Di Lelio I confezionò nel 1908 come gesto d’amore per la moglie che aveva appena partorito. Tanti i volti noti che hanno partecipato alla serata tra cui Bruno Vespa, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Di scena, le mitiche “Bionde”, servite agli ospiti, atteso l’inimitabile storico “balletto” che accompagna ritualmente l’amalgama delle tagliatelle artigianali con ingredienti di prima qualità quali il burro e il parmigiano. Ad allietare la cena, l’intrattenimento musicale by Mapo. Dulcis in fundo, il soffio rituale delle candeline di Ines Di Lelio e Chiara Cuomo adagiate su una maxi torta articolata in tante lettere quante quelle del nome “Alfredo” sulle note di un inedito brano interpretato da Ionis Bascir dal titolo “Le fettuccine di Alfredo”, composta dal maestro Fornaci. Big surprice, the day after: la signora Ines Di Lelio è stata premiata presso la Confcommercio con l’onorificenza di Maestro del Commercio e con il prestigioso riconoscimento “Aquila d’Argento”, per gli oltre 25 anni di dedizione, maestria e passione con cui ha operato nel settore del turismo e dei servizi, portando avanti con orgoglio l’eredità del mitico Alfredo, rendendo la sua sede storica un vero e proprio “bene culturale” riconosciuto dal Ministero della Cultura e iscritto nell’Albo dei Negozi Storici di Eccellenza.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.