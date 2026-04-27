L’attore è tornato a vestire i panni di Rudi, e ha raccontato tutto sul numero di Novella 2000 ora in edicola: “L’emozione è sempre la stessa anche se sono passati dodici anni dall’ultima volta”.

I Cesaroni sono finalmente tornati e questa sera, lunedì 27 aprile 2026, va in onda su Canale 5 la terza puntata della nuova stagione. Tanti i personaggi che sono di nuovo sul set, cresciuti e con nuove storie da raccontare: tra questi c’è Niccolò Centioni, volto di Rudi, non soltanto uno dei volti più amati della serie, ma un Cesaroni “doc”. Presente fin dalla primissima stagione, è cresciuto letteralmente insieme al suo personaggio, diventando negli anni una presenza familiare per milioni di spettatori.

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I Cesaroni, Niccolò Centioni di nuovo nei panni di Rudi: «Non vedevo l’ora che la serie tornasse in onda»

«Non vedevo l’ora che la serie tornasse in onda: l’emozione è sempre la stessa anche se sono passati dodici anni dall’ultima volta. Anzi, prima della messa in onda c’era forse un pizzico di paura in più e pensavo: “Oddio, l’avrò fatta bene quella scena? E cosa penserà la gente di me?”». Queste le parole di Centioni nell’articolo sul cartaceo di Novella 2000 attualmente in edicola, dove ha raccontato come è stato tornare sul set, ma anche della sua avventura all’estero: «Per me l’esperienza a Londra è stata fantastica: lì lasci il curriculum e se ti chiamano in fondo ti pagano per insegnarti un mestiere. (…) ho fatto l’aiuto cuoco. Poi, chiaramente, quando stai lì può capitare che uno stia male e lo devi coprire, quindi ogni tanto fai anche il lavapiatti».

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