Dopo tutto il caos mediatico, ora è Gianmarco Steri a uscire allo scoperto e parlare per la prima volta della relazione con Martina De Ioannon. Cosa ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne? Scopriamolo insieme…

Parla Gianmarco Steri

Sono l’argomento di questi ultimi giorni. Martina De Ioannon dopo aver chiuso con Ciro Solimeno pare sia tornata nuovamente a rifrequentare la sua “non scelta” di Uomini e Donne, Gianmarco Steri. Una scelta che ha diviso in molti, tra chi si dice felice di questa coppia e chi, invece, non fa che criticare quanto successo.

Ebbene, mentre ora si vocifera un avvicinamento anche tra Cristina Ferrara e Raul Dumitras, rispettivamente ex (nemmeno a dirlo) di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, così come si parla dello sfogo di Ciro Solimeno (ex fidanzato della tronista), ci sono nuovi dettagli. Proprio Gianmarco pare si sia esposto. Come? Un utente pare averlo contattato attaccando l’ex volto di Uomini e Donne, per poi ricevere una risposta da parte del diretto interessato.

L’utente in questione ha poi mandato tutte le prove a Lorenzo Pugnaloni, che ha informato riportando le parole di Gianmarco Steri. Quest’ultimo infatti avrebbe detto: “Non c’è nulla di cui vergognarsi. Tante stupidaggini vengono scritte solo per cavalcare un momento. Quando la realtà è molto più semplice di ciò che si sta raccontando. Un abbraccio”. Peraltro pare abbia aggiunto pure: “Ci sarà un momento in cui si farà chiarezza ma non ora” e “Non c’è stato alcun comportamento sbagliato e irrispettoso”.

Le storie Instagram di Lorenzo Pugnaloni su Gianmarco Steri

Per ora dunque, in base a quanto emerso, non dovrebbero rilasciare dichiarazioni i due, ma più in là faranno chiarezza. Ora non è stato definito un tempo preciso, quindi non sappiamo quanto ci sarà da attendere ora prima di sentire che avranno da dire.