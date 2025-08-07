Curiosi di scoprire le anticipazioni di If You Love dell’8 agosto 2025? Ecco la trama per la nuova puntata e dove vederla in TV e streaming.

If You Love anticipazioni 8 agosto

Cosa ci riservano le anticipazioni dell’8 agosto di If You Love? Verranno fuori verità inaspettate e saranno prese delle importantissime decisioni.

La trama della puntata (qui per riprendere i precedenti episodi) si apre con Ates deciso a voltare pagina. Dopo aver scelto di ristrutturare completamente la villa di famiglia, prende una seconda decisione ancora più sorprendente: licenzia sua zia Fusun dall’azienda di famiglia e introduce nuove regole, pronte a cambiare gli equilibri interni.

Nel frattempo, Meryem è sempre più preoccupata per Leyla e cerca di metterla in guardia da Yakup. Quest’ultimo, dopo averla vista per caso nella villa, sembra già pronto a mettere in atto un nuovo e pericoloso piano contro di lei.

Le anticipazioni di If You Love dell’8 agosto proseguono con un momento toccante: Leyla accompagna Ates a visitare una scuola fondata in memoria della madre scomparsa. In quell’occasione, Leyla scopre un lato di Ates che non aveva mai visto prima, più umano e vulnerabile, e ne rimane profondamente colpita.

La puntata si chiude con una riflessione della ragazza: forse è arrivato il momento giusto per far aprire gli occhi ad Ates, aiutandolo a comprendere quanto stiano soffrendo i suoi fratellastri a causa dei suoi comportamenti.

Quante puntate sono

In Turchia, If You Love (Ya Çok Seversen) è andata in onda con un’unica stagione composta da 13 episodi totali.

Tuttavia, in Italia la suddivisione è diversa: la serie è stata adattata in 40 puntate per la trasmissione su Mediaset Infinity.

Resta da vedere se anche Canale 5 adotterà lo stesso formato.

Quando va in onda If You Love

Con l’arrivo della nuova serie, cambia anche il pomeriggio di Canale 5.

Si parte alle 13:45 con le repliche di Beautiful, segue alle 14:20 Forbidden Fruit, poi alle 15:10 circa arriva If You Love.

A seguire, spazio a Io sono Farah alle 16:15, e infine alle 17:15 La forza di una donna.