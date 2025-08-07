In autunno parte ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello, che vedrà la conduzione di Simona Ventura. Ma quando inizia il reality show? In queste ore sembrerebbe essere arrivata la data della prima puntata.

Quando inizia il Grande Fratello

La partenza del Grande Fratello è sempre più vicina. Il reality show più longevo della televisione italiana sta infatti per tornare su Canale 5 e quest’anno ne vedremo di belle. Alla conduzione del programma, per la prima volta in assoluto, ci sarà nientemeno che Simona Ventura, che si sta già preparando a questa nuova esperienza. Ma non solo. Come ha annunciato l’AD Pier Silvio Berlusconi, Mediaset ha intenzione di riportare la trasmissione alle origini. Come prima cosa dunque il GF non avrà durata superiore ai 100 giorni. In più l’idea è quella di mettere in piedi un cast al 100% Nip, che non coinvolga in alcun modo volti noti del mondo dello spettacolo e del web.

Attualmente dunque è in corso la ricerca dei concorrenti e la produzione sta girando l’Italia intera per trovare personaggi che con le loro storie facciano appassionare i telespettatori. Nel mentre di recente è stato confermato il doppio appuntamento settimanale, attualmente previsto per le serate di lunedì e di venerdì. Il reality dunque andrà a sfidare Tale e Quale Show e di certo in molti si chiedono cosa accadrà.

Ma sapete quando inizia la nuova edizione del Grande Fratello con Simona Ventura? In queste ore sembrerebbe essere arrivata la risposta. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, la messa in onda della prima puntata sarebbe prevista per lunedì 29 settembre, naturalmente in prima serata su Canale 5.

Attualmente però Mediaset non ha ancora confermato l’indiscrezione, di conseguenza nelle prossime settimane tutto potrebbe ancora cambiare. Ma cosa accadrà e chi varcherà quest’anno la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.