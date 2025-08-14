If You Love anticipazioni puntate dal 18 al 22 agosto: dove vedere in streaming
Le trame giorno dopo giorno di If You Love
Dopo la pausa per il Ferragosto ecco tutte le anticipazioni di If You Love per le puntate dal 18 al 22 agosto 2025, visibile su Canale 5 o Mediaset Infinity in streaming subito dopo Forbidden Fruit.
If You Love anticipazioni 18 agosto 2025
Le anticipazioni di If You Love dicono che la famiglia di Hasan e la banda di Yakup si ritrovano alla festa in tenuta Ates.
In questa puntata, la trama si infittisce quando Hasan, deciso a liberare Leyla dal suo “debito”, mostra il suo gruzzoletto. Tuttavia, i genitori si scontrano con i truffatori che li hanno derubati, scatenando una furiosa discussione.
Poi, la vicenda si sposta a casa: Ates rientra con Ilgaz e si trova di fronte Fusun e Umut che insistono affinché lei e i fratellastri li seguano, ma Ilgaz vuole restare da Ates.