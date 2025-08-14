Dopo la pausa per il Ferragosto ecco tutte le anticipazioni di If You Love per le puntate dal 18 al 22 agosto 2025, visibile su Canale 5 o Mediaset Infinity in streaming subito dopo Forbidden Fruit.

If You Love anticipazioni 18 agosto 2025

Le anticipazioni di If You Love dicono che la famiglia di Hasan e la banda di Yakup si ritrovano alla festa in tenuta Ates.

In questa puntata, la trama si infittisce quando Hasan, deciso a liberare Leyla dal suo “debito”, mostra il suo gruzzoletto. Tuttavia, i genitori si scontrano con i truffatori che li hanno derubati, scatenando una furiosa discussione.

Poi, la vicenda si sposta a casa: Ates rientra con Ilgaz e si trova di fronte Fusun e Umut che insistono affinché lei e i fratellastri li seguano, ma Ilgaz vuole restare da Ates.