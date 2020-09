1 Per errore Cecilia Rodriguez posta sui social una foto di Ignazio Moser, confermando apparentemente il ritorno di fiamma

La crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stata senza dubbio uno degli argomenti di discussione principali delle ultime settimane. Nonostante i due non abbiano mai né smentito né confermato le dicerie, col passare del tempo sono stati svelati sempre più dettagli sulla momentanea separazione della coppia, e numerosi sono stati i flirt attribuiti all’ex ciclista. Inizialmente si è infatti ipotizzato che Moser abbia avuto dapprima un affaire con Anna Safroncik e in seguito con Diletta Leotta. Tuttavia entrambi i pettegolezzi sono stati prontamente smentiti, e i diretti interessati hanno fatto chiarezza sulla situazione. Nel mentre da qualche giorno si parla di presunta riconciliazione tra Cecilia e Ignazio. Inaspettatamente infatti Dagospia ha parlato di un ritorno di fiamma, facendo intendere come i due stiano facendo di tutto per superare la crisi che li ha visti protagonisti.

Come se non bastasse, gli utenti hanno iniziato a notare sui social alcuni movimenti sospetti da parte della Rodriguez e di Moser, e in molti hanno ipotizzato che la coppia sia già tornata insieme. Solo poche ore fa inoltre alcune Instagram Stories dell’ex ciclista e della sorella di Belen hanno fatto insospettire i social, ed è sembrato che i due si trovassero nello stesso luogo insieme. Adesso però a far discutere è un nuovo dettaglio che non è sfuggito agli occhi del web.

Poco fa infatti Cecilia Rodriguez ha postato su Instagram, probabilmente per errore, una foto in compagnia di Ignazio Moser, confermando apparentemente il ritorno di fiamma. Nel filmato la blogger mostra ai suoi fan alcune fotografie appena stampate. Tuttavia tra gli scatti se ne intravede uno proprio con l’ex ciclista, mentre la coppia è intenta a scambiarsi un tenero bacio.

Cosa starà accadendo dunque? Che tra Cecilia e Ignazio ci sia davvero stato un ritorno di fiamma? Ma quando la coppia deciderà di uscire finalmente allo scoperto? In attesa di scoprire quello che accadrà, rivediamo cosa è successo qualche giorno fa, quando una presunta amante di Moser ha raccontato i retroscena del loro flirt estivo.