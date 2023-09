Chi è Giorgia Ceccarelli de Il Collegio 8? Età e Instagram

NEWS

24 Settembre 2023

Chi è

A Il Collegio 8 tra i concorrenti troviamo anche Giorgia Ceccarelli. Chi è la giovane studentessa? Conosciamola meglio. Qui delle curiosità come età, vita privata, Instagram e TikTok.

Chi è Giorgia Ceccarelli

Nome e Cognome: Giorgia Ceccarelli

Data di nascita: 2007

Luogo di nascita: Dovrebbe essere nata a Pisa

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzato: Giorgia è single

Tatuaggi: non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @giorgiaceccarelliii

Giorgia Ceccarelli età, altezza e biografia

Classe 2007 Giorgia Ceccarelli de Il Collegio oggi ha 16 anni. Non sappiamo dirvi la sua data di nascita completa e nemmeno il luogo di nascita. Ma dovrebbe essere nata a Pisa.

Nulle anche le informazioni circa altezza e peso.

Come vedremo in seguito è una studentessa che potrebbe creare diverse dinamiche all’interno del programma.

Vita privata di Giorgia de Il Collegio 8

Sulla sua vita privata sappiamo che Giorgia Ceccarelli arriva da Pisa, dove vive con la sua famiglia.

Single o fidanzata? Qual è la situazione sentimentale di Giorgia? La Ceccarelli dovrebbe essere single, ma sogna un fidanzato alto, ben piazzato fisicamente e moro. Le piacerebbe un ragazzo straniero, perché non si trova con gli italiani: “Dormono in piedi”.

Si definisce una leader, anche a scuola. E quando qualcuno la fa arrabbiare: “Li prendo per i capelli, specie se maschi, li strattono e poi mi chiedono scusa”.

Dove seguire Giorgia de Il Collegio 2023: Instagram e social

Instagram e TikTok sono le piattaforme in cui è presente Giorgia Ceccarelli. Se sul primo non è presente alcun post, è decisamente più attiva sul secondo social network.

Sicuramente grazie a questa avventura, in entrambi i casi, il numero di follower crescerà in maniera importante.

Giorgia Ceccarelli a Il Collegio 8

A partire dal 24 settembre è possibile seguire il percorso di Giorgia Ceccarelli e dei concorrenti de Il Collegio 8. Sul suo percorso scolastico al di fuori della trasmissione è stata proprio la giovane a parlarne.

L’unica cosa che piace fare a Giorgia Ceccarelli è quella di ballare e divertirsi con le amiche. Se si parla di studiare, non è proprio il suo forte e anche il comportamento non è dei migliori. Ha rivelato infatti di non andare bene:

“Sono stata bocciata con 30 rapporti e sono anche scappata da scuola nel giorno del mio compleanno perché avevo fame”, ha spiegato. Anche sua madre ha dichiarato che la ragazza vuole stare sempre in giro e l’ha definita “tremenda”: “Il collegio aiuterà tanto Giorgia, almeno penso”, ha proseguito.

Insomma si prospettano situazioni simili anche nel programma di Rai 2? Sicuramente con la sua personalità Giorgia darà del filo da torcere ai professori. Nonostante ciò però ha comunque dei buoni proposito la Ceccarelli e spera di poter migliorare e maturare.

Il percorso di Giorgia a Il Collegio 8



Seguiremo passo passo il percorso di Giorgia Ceccarelli a Il Collegio 8. Vedremo come se la caverà la collegiale e quale sarà il suo destino nel programma.

(IN AGGIORNAMENTO)