Chi è Flavio Bertuzzi de Il Collegio 8? Età e Instagram

24 Settembre 2023

Tra gli alunni de Il Collegio 8 che sicuramente faranno parlare di sé, rientra anche Flavio Bertuzzi. Il giovane concorrente partecipa al docu-reality di Rai 2. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Scopriamo chi è mediante età, vita privata e Instagram dove seguirlo.

Chi è Flavio Bertuzzi

Nome e Cognome: Flavio Bertuzzi

Data di nascita: 2008

Luogo di nascita: Riccione

Età: 15 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: Flavio non dovrebbe avere tatuaggi, ma ha un piercing sulla lingua

Profilo Instagram: @flaviobertuzzi_

Flavio Bertuzzi età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nato Flavio Bertuzzi de Il Collegio 8? Il concorrente de Il Collegio ha 15 anni d’età, è nato nel 2008 a Riccione.

La sua data di nascita completa non la sappiamo, così come il suo segno zodiacale.

Informazioni nulle su altezza e peso.

La vita privata di Flavio de Il Collegio

Non conosciamo quasi nulla della vita privata di Flavio Bertuzzi de Il Collegio e non sappiamo nemmeno se è fidanzato. Nella clip di presentazione però non ha dichiarato di essere single o di avere una fidanzata.

Dal canto suo ha però rivelato: “Mi piace divertirmi, uscire alla sera, fare casino. Io abito a Riccione non in una grotta. (…) A 15 anni io la mia vita la voglio vivere come voglio”.

Per nulla d’accordo con questo pensiero sono i suoi genitori. A parlare nella clip è stata la madre di Flavio de Il Collegio che ha dichiarato: “Le regole si devono rispettare”.

Dove seguire Flavio de Il Collegio 8: Instagram e social

Su Instagram Flavio Bertuzzi ha un profilo ufficiale. Peccato però che non siano presenti post pubblicati al momento, anche se di tanto in tanto lo aggiorna con delle storie.

È impossibile quindi al momento recepire informazioni sul suo conto.

Flavio Bertuzzi a Il Collegio 2023

Quando inizia Il Collegio 8 e dove va in onda? La trasmissione ha come data di inizio il 24 settembre, eccezionalmente di domenica e va in onda su Rai 2.

In totale sono previste sei puntate e la trasmissione ha una nuova location. Si svolge infatti presso il Collegio San Francesco di Lodi.

Dei concorrenti presenti ritroviamo anche Flavio Bertuzzi. Ha raccontato di andare bene a scuola, ma di non avere un buon rapporto con i professori: “Ma in generale con tutti, non ascolto cosa mi dicono gli altri. Faccio di testa mia sempre”.

Sua madre si augura invece che Il Collegio 8 possa aiutare suo figlio a comportarsi a modo. Di diverso avviso invece è Flavio, che ha spiegato di volersi divertire e di non avere alcuna intenzione di rispettare le regole e studiare, sotto lo sguardo severo di sua madre.

I professori de Il Collegio 8

Conosciamo chi sono i professori de Il Collegio 8? La risposta è sì. Per prima cosa diciamo però che il Preside dell’edizione è ancora una volta Paolo Bosisio. Vediamo invece chi sono alcuni degli insegnanti:

Andrea Maggi – Italiano ed Educazione Civica

– Italiano ed Educazione Civica David Wayne Callahan – Inglese

– Inglese Anna Maria Petolicchio – Storia e Geografia

– Storia e Geografia Maria Rosa Petolicchio – Matematica e Scienze

Questi sono solo alcuni dei docenti del docu-reality di Rai 2.

Non mancherà la figura dei due sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caromoli. La voce narrante, che ci racconterà le vicende dei protagonisti è quella di Stefano De Martino.

E a proposito di protagonisti…

I concorrenti de Il Collegio 8

Sappiamo chi sono i partecipanti de Il Collegio 8? Qui a seguire vi riportiamo la lista con tutti i concorrenti di questa edizione. Ecco chi sono tutti:

Alessia Berchicci

Anna Garau

Anna Rita Santeramo

Anita Pia Costanzo

Carmelina Iannoni

Cecilia D’Ammassa

Christopher Parolin

Daniele Marrone

Denise Pagani

Diego Natale

Enrico Di Clemente

Flavio Bertuzzi

Frida Schiavi

Giorgia Ceccarelli

Giuseppe Puppio

Guglielmo Grosso

Helena Del Pozzo

Ilary Iolli

Luca Galise

Mahdi Khouya

Marta Battaglia

Mirko Stellato

Rocco Ryan Greco

A loro il compito di impegnarsi, studiare e ottenere buoni risultati. Sarà importante anche la condotta. Chi otterrà la borsa di studio dal valore di 15 mila Euro?

Il percorso di Flavio Bertuzzi a Il Collegio 8

Il 24 settembre ha inizio il percorso di Flavio Bertuzzi a Il Collegio 8. Vedremo andrà e se riuscirà a raggiungere il diploma finale.

(IN AGGIORNAMENTO)