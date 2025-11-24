Così come accaduto a Mara Venier a Domenica In, anche a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno ricordato Ornella Vanoni con un tributo commosso, emozionandosi fino alle lacrime.

Che Tempo Che Fa ricorda Ornella Vanoni

La puntata di domenica 23 novembre di Che Tempo Che Fa si è trasformata in un tributo emozionante alla memoria di Ornella Vanoni, scomparsa la notte di venerdì 21 novembre a causa di un arresto cardiocircolatorio. La cantante, che avrebbe dovuto essere ospite in trasmissione proprio quella sera, ha lasciato un vuoto enorme.

“Questa puntata non è come le altre”, ha detto Fazio in lacrime

Fabio Fazio, visibilmente commosso, ha aperto la puntata con un messaggio molto toccante: “Questa puntata non è come le altre. Cercheremo di fare del nostro meglio, ma è una puntata totalmente dedicata a Ornella Vanoni non solo per le cose che faremo, ma perché il nostro cuore è da due giorni lì.”

Il conduttore ha sottolineato che la presenza di Ornella, anche a distanza, ha segnato profondamente la trasmissione e l’intero team di Che Tempo Che Fa. “Ornella è stata una di noi, abbiamo perso un compagno di giochi e giocare è difficile adesso,” ha detto Fazio, molto emozionato. Ha aggiunto anche che, nonostante fosse difficile trovare le parole giuste per esprimere il dolore per la perdita, si sarebbero comunque impegnati a fare il loro lavoro nel miglior modo possibile, proprio come avrebbe fatto Ornella Vanoni.

Subito dopo, Luciana Littizzetto ha preso la parola, ricordando con affetto le lunghe telefonate con Ornella Vanoni. “Quando parlava Ornella, ti catturava. Aveva vissuto talmente tanta vita con coraggio e passione, anche cadendo, che ti rapiva. E lo faceva anche al telefono, con un’affettuosità da coetanea, da amica, non da nonna o da zia,” ha raccontato Luciana, piuttosto toccata dal ricordo di Ornella.

Il tributo a Ornella Vanoni

Durante la puntata, la regia ha trasmesso un video tributo a Ornella Vanoni, un montaggio di sette minuti che raccoglieva i suoi momenti più belli e significativi a Che Tempo Che Fa. Le immagini, che spaziavano dalle risate agli sketch più emozionanti, hanno toccato profondamente Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che non sono riusciti a trattenere le lacrime. Un gesto finale che ha rappresentato non solo il dolore per la perdita di una grande artista, ma anche la riconoscenza per tutto ciò che Ornella ha dato a chi l’ha conosciuta e al pubblico.

La puntata di Che Tempo Che Fa ha reso omaggio a Ornella Vanoni in modo emozionante e sincero, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che hanno dimostrato quanto fosse profondo il legame che li univa alla cantante. Una serata che ha celebrato la vita e la carriera di una delle artiste più amate d’Italia, ma anche il calore umano e l’affetto che Ornella riusciva a trasmettere a chiunque le stesse vicino.

