Carriera, compensi e patrimonio: quanto guadagna Antonella Clerici tra programmi, ospitate e successi in RAI?

Antonella Clerici è tra i volti più riconoscibili della televisione italiana, presente da anni nei principali programmi della RAI. La sua carriera, sviluppata tra cucina, intrattenimento e talent, ha attirato nel tempo grande attenzione anche sul piano mediatico ed economico. Ma a quanto ammontano davvero i suoi guadagni?

Il successo attuale e il ruolo in Rai di Antonella Clerici

Antonella Clerici continua a essere uno dei volti più solidi e riconoscibili della televisione pubblica italiana, confermandosi tra le conduttrici più valorizzate di RAI e in particolare di Rai 1. Il programma di punta È Sempre Mezzogiorno mantiene ottimi ascolti e una presenza stabile nel palinsesto quotidiano, contribuendo in modo decisivo alla sua centralità nel panorama televisivo.

Secondo quanto riportato da Nuovo TV, il compenso annuo legato alla conduzione del programma si aggirerebbe intorno a 1,5 milioni di euro, una cifra che evidenzia l’importanza strategica del format per la rete. Secondo le indiscrezioni del settimanale, oltre al contratto principale, la conduttrice percepirebbe ulteriori compensi per ospitate e partecipazioni televisive, con cachet che arriverebbero fino a 50mila euro per singola presenza, confermando il suo forte valore commerciale nel settore.

Il percorso professionale e i programmi storici di Antonella Clerici

La carriera di Clerici è profondamente legata alla televisione pubblica e attraversa numerosi programmi di successo. Prima di È Sempre Mezzogiorno, ha raggiunto grande popolarità con La Prova del Cuoco, uno dei format culinari più iconici della Rai, condotto fino al 2017 e poi passato a Elisa Isoardi. Il suo percorso include anche esperienze come Domenica In, Dribbling e la conduzione dello Zecchino d’Oro, fino al rilancio del 2019 con la 62ª edizione dello storico evento. Nel 2010 ha inoltre guidato il Festival di Sanremo, tornando poi nel 2025 come co-conduttrice della serata inaugurale accanto a Gerry Scotti, al fianco del direttore artistico Carlo Conti.

La presenza televisiva di Clerici non si limita ai cooking show: negli ultimi anni ha rafforzato il suo ruolo anche nei talent musicali come The Voice Senior e The Voice Kids, dimostrando versatilità e capacità di adattarsi a pubblici diversi.

Quanto guadagna Antonella Clerici: cifre, stipendio Rai e patrimonio

Sul piano economico e patrimoniale, secondo quanto riportato da Libero, nel 2010 sarebbe stata proprietaria o comproprietaria di 41 immobili in Italia, un dato che ha contribuito ad alimentare il dibattito sulla sua solidità finanziaria.

Il rapporto con la Rai, rimane saldo e consolidato nel tempo, come lei stessa ha ribadito in un’intervista a Gente nel 2023. Alla domanda “Quanti soldi fa fare alla Rai?” non si tira indietro e risponde “Tanti credo. È dal 1986 che lavoro in Rai, tra un po’ festeggio i 40 anni. Sono una fedele, sentimentale. Come Carlo Conti, Amadeus, Milly Carlucci… Prima o poi arriveranno dei giovani al nostro posto, è giusto così“.

Nonostante alcune polemiche sui cachet nel corso degli anni, la collaborazione tra Clerici e la televisione pubblica italiana continua a essere solida e destinata a proseguire nel tempo.