Stando a una voce di corridoio emersa nelle ultime ore, Helena Prestes sarebbe stata contattata per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello spagnolo.

Le voci di corridoio su Helena Prestes

Una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata senza dubbio Helena Prestes. Fin dal primo momento infatti la modella ha saputo attirare l’attenzione su di sé, conquistando il cuore di gran parte del pubblico. Come è noto l’ex gieffina è riuscita ad arrivare in finalissima e si è classificata al secondo posto dietro Jessica Morlacchi. Helena nel mentre nelle ultime settimane è tornata alla sua vita di sempre e ha dato ufficialmente il via alla relazione con Javier Martinez e pare che tra i due tutto proceda a gonfie vele. Solo di recente si è mormorato che la coppia fosse in attesa di un figlio. Tuttavia la Prestes ha smentito i pettegolezzi e, riprendendo alcuni fan, ha dichiarato:

“Dovete stare un po’ più calmi sennò vado via per sempre. Ho anche pensato di cancellare tutto e di sparire. Io voglio condividere con voi la mia vita ma ogni settimana c’è una cosa nuova. Vi voglio bene ma dovete essere sereni”.

In queste ore intanto è emersa in rete una voce di corridoio che ha riportato la modella al centro gossip. Stando a quanto ha fatto sapere Amedeo Venza, Helena Prestes sarebbe stata contattata per entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello spagnolo. Tuttavia l’esperto di gossip fa sapere che, con molta probabilità, l’ex gieffina rifiuterà l’offerta per stare vicina a Javier Martinez.

Qualche giorno fa del resto sempre Venza ha annunciato che la coppia starebbe già pensando alle nozze, che potrebbero svolgersi proprio il prossimo anno. Helena intanto non ha ancora replicato agli ultimi pettegolezzi sul suo conto e naturalmente siamo a sua completa disposizione qualora volesse rompere il silenzio e rilasciare delle dichiarazioni.