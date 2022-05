1 La caduta di Ilary Blasi

Su Canale 5 ieri sera è andata in onda la diciassettesima puntata de L’Isola dei Famosi, ricca di emozioni. A lasciare il programma definitivamente è stato Clemente, mentre Blind ha raggiunto Licia e Fabrizia a Playa Sgamadissima. A tornare in gioco, invece, Marco ed Estefania. Ma c’è stato un altro episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico e vede protagonista Ilary Blasi.

La conduttrice nel corso delle nomination è stata vittima di una caduta dallo sgabello. Ma cosa è successo? Partiamo con il dirvi che, fortunatamente nonostante la botta, Ilary Blasi non si è fatta nulla e sta bene. Questo è ciò che conta. Durante le nomination, la padrona di casa ha chiamato Estefania per fare la sua. Mentre le chiedeva: “Senti, Estefania… chi vuoi nominare?”. La modella non ha avuto modo di rispondere nell’immediato, perché improvvisamente Ilary è caduta.

Come mostrato dalle immagini, infatti, si vede lo sgabello cominciare a cedere e Ilary Blasi, da seduta, è scivolata per terra. Lei ha cominciato a ridere senza sosta, mentre i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono intervenuti per aiutarla a rialzarsi. A Savino è scappata qualche battuta, che ha provocato la risata della conduttrice e del pubblico in studio. “Sto bene”, ha rassicurato la Blasi, mentre la Luxuria ha replicato: “È dai tempi di Valeria Marini che non vedevamo una caduta del genere”.

Estefania Bernal, nel mentre, è parsa perplessa e non riusciva a capire cosa stesse accadendo, così Nicola Savino prima e Ilary Blasi poi hanno raccontato il fatto. Questo il momento che ha fatto inevitabilmente il giro del web…

ilary cade dalla sedia #isola pic.twitter.com/2PTjjjrF98 — isola out of context (@oocisola) May 16, 2022

Fortunatamente, quindi, nulla di preoccupante. Le nomination sono proseguite e non sono mancate le risate e seguito di questo episodio. Nelle scorse settimane, intanto, si è parlato di presunte tensioni tra Alvin e Ilary Blasi…