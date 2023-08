NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Agosto 2023

Il nuovo look di Ilary Blasi

È stato senza dubbio un anno pieno di cambiamenti, l’ultimo, per Ilary Blasi. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti infatti la conduttrice ha voltato pagina e ormai da diversi mesi ha ritrovato l’amore e la serenità al fianco di Bastian Muller. La coppia in queste settimane si è così spesso mostrata sui social complice e innamorata, tuttavia di recente non sono mancate alcune indiscrezioni da parte di diverse malelingue del web. I più maliziosi infatti hanno parlato di una presunta crisi tra Ilary e Bastian, che tuttavia è stata prontamente smentita da parte dei diretti interessati.

Nel mentre negli ultimi giorni si è anche discusso dei presunti futuri impegni lavorativi della Blasi. Alcune voci di corridoio infatti vedrebbero la presentatrice in lizza per la conduzione della prima edizione di Temptation Island Winter, che dovrebbe debuttare su Canale 5 prossimamente. Ma non è tutto. Si è infatti anche parlato della possibilità di vedere Ilary al Festival di Sanremo, nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus. Attualmente però i rumor non hanno ancora trovato conferma, e in molti si chiedono cosa accadrà nelle prossime settimane.

In queste ore intanto Ilary Blasi ha voluto dare l’ennesima scossa alla sua vita e ha così deciso di cambiare look. La conduttrice de L’Isola dei Famosi infatti ha scelto di dire addio ai suoi capelli biondi ed è così tornata al castano. Ilary come se non bastasse ha anche mostrato il risultato sui social e naturalmente i fan, e non solo, non hanno potuto fare a meno di apprezzare.

Il pubblico intanto si chiede quando e dove rivedremo la Blasi in tv. Al momento tuttavia la presentatrice si gode la fine dell’estate, in compagnia dei suoi figli e del suo compagno Bastian, prima di tornare a lavoro.