Andrea Sanna | 18 Agosto 2023

Crisi tra Mirko e Greta di Temptation Island?

Temptation Island riserva sempre delle sorprese e una di queste ha coinvolto Mirko Brunetti e la single Greta Rossetti. Ma ora è già crisi tra loro? Il web rumoreggia, ma è già emersa la verità da parte della tentatrice che, con una storia Instagram, ha svelato come stanno realmente le cose.

Ricordiamo che Mirko è arrivato a Temptation Island con l’intenzione di sistemare le cose con la fidanzata Perla Vatiero, purtroppo però le cose sono andate diversamente. La coppia infatti ha deciso di mettere fine alla propria relazione durante il falò di confronto.

Poco dopo proprio Mirko è andato a cercare la tentatrice Greta, con la quale aveva avviato una conoscenza all’interno di Temptation Island. I due non si sono più lasciati da quel preciso istante e continuano a riempire i social di foto e video che li vedono più innamorati che mai. Non è un caso che abbiano deciso anche di fare un tatuaggio di coppia, destando non poche perplessità tra i fan della trasmissione.

Ma oggi le cose come vanno tra loro? Sul web circolano voci di una presunta crisi tra i due ex protagonisti di Temptatation Island e un follower ha voluto porre l’attenzione sul gossip. Nel momento in cui Greta ha aperto il box delle domande, ecco il quesito per chiedere conferma o smentita.

La Rossetti senza pensarci due volte ha pubblicato un video in cui accarezza Mirko, in quel momento intento a schiacciare un pisolino al mare: “Tu che dici?”, ha aggiunto la tentatrice di Temptation Island.

La storia Instagram di Greta, tentatrice di Temptation Island

Insomma le cose tra Mirko e Greta dopo Temptation Island procedono a meraviglia e con queste parole la tentatrice ha smentito la presunta crisi di cui si sta parlando sulle piattaforme social.

