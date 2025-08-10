Le anticipazioni di Innocence del 16 e 17 agosto ci riserveranno dei colpi di scena incredibili e una trama ricca di tensione.

Anticipazioni Innocence 16 agosto 2025

Nella puntata di sabato 16 agosto, la trama si concentra sullo stato emotivo di Ela, sempre più instabile. Bahar è profondamente preoccupata per la salute mentale della figlia e decide di confrontarsi con la psichiatra dell’ospedale. Le anticipazioni di Innocence rivelano che la dottoressa le spiegherà come Ela soffra di un grave disturbo da stress post-traumatico, che le impedisce di percepire la realtà in modo lucido e obiettivo.

Nel frattempo, Irem è colpita duramente dalle conseguenze della conferenza stampa tenuta da Ilker, che ha avuto un impatto negativo sulla sua immagine pubblica. In un tentativo di salvare la faccia, Hale – in accordo con Irem – decide di pubblicare una foto “di famiglia” sui social, ritraendoli tutti insieme per sedare le voci sempre più insistenti. Tuttavia, le anticipazioni di Innocence ci fanno sapere che Harun, padre di Irem, non accetta di prendere parte a questa messa in scena e si rifiuta di collaborare, mettendo in difficoltà l’equilibrio già fragile della famiglia Ilgaz.

Ma il colpo di scena arriva in aula, durante la quarta udienza del processo: Bahadir presenta un dossier appena ricevuto dal procuratore. Secondo il documento, sarebbe proprio Irem la mandante dell’aggressione a Ela. Di fronte a questa rivelazione, Bahadir chiede che la ragazza venga trattenuta in custodia cautelare, aprendo così un nuovo scenario processuale.

Innocence, la trama del 17 agosto

La puntata di domenica 17 agosto si apre con la notizia che Irem è ufficialmente indagata. Le anticipazioni di Innocence ci informano che social e giornali non parlano d’altro, e l’attenzione mediatica è alle stelle. Sia Harun che Hale, tramite i propri avvocati, cercano di rintracciare Sertac Kaya, la cui testimonianza potrebbe cambiare il corso degli eventi.

La posizione di Irem peggiora ulteriormente dopo una dichiarazione rilasciata alla polizia, che rende la sua difesa ancora più fragile. Nonostante questo, Hale organizza una cena di facciata con le due famiglie, postando le foto dell’evento sui social per mostrare apparente unità.

Intanto, le anticipazioni rivelano che Ela viene finalmente dimessa dall’ospedale. Per accoglierla a casa, Bahar le organizza una festa a sorpresa per il compleanno, ma la gioia dura poco: Ela, ancora psicologicamente scossa, abbandona la festa e si rifugia in camera.

La puntata si chiude con una discussione accesa tra Timur e Bahar: lui è convinto che la soluzione migliore sarebbe stata accettare il denaro offerto da Hale e lasciare la Turchia, ma Bahar non condivide questa visione.

Quando va in onda e quante puntate

Per sapere quando va in onda e quante puntate sono di Innocence siete nel posto giusto.

La serie turca viene trasmessa il sabato e domenica pomeriggio intorno alle 17:45 circa, dopo il recente cambio di orario di Mediaset.

Se ci saranno ulteriori cambiamenti non esiteremo a informarvi.

Innocence come vedere in TV e streaming

Per poter seguire Innocence in diretta basta solo sintonizzarsi su Canale 5 nei giorni e orario indicati.

Se preferite però potete fare lo stesso su Mediaset Infinity, sia dal sito ufficiale che tramite l’app dedicata o smart TV.

Con la funzione on demand, è possibile recuperare tutti gli episodi se non si può vedere in diretta la serie televisiva.

Restate connessi per altre anticipazioni su Innocence.