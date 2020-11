Incontri VIP con Manuela Maccaroni: matrimonio d’alta finanza

Il matrimonio tra Andrea Polegri e Annarita Carparelli, raccontato dalla rubrichista di Novella 2000 Manuela Maccaroni.

Quando le ali dell’anima possono farci volare, e i sogni diventano realtà… Ali che sono anche il simbolo di Elevia. L’importante gruppo finanziario è capitanato dal presidente Andrea Polegri e dall’amministratore unico Annarita Carparelli. Quest’ultima è figlia del famoso professore Sante Carparelli, nostro lustro nazionale nel campo universitario. Oggi, la bellissima coppia si è sposata.

Proprio ora che siamo in un momento così buio per tutta l’umanità, con soli resoconti di macerie, mi piace regalarvi un po’ di emozione vera e del cuore.

Sembra che siano passati secoli da quando ci incontravamo, ci abbracciavamo e ci baciavamo con i nostri amici pieni di allegria. Tutto sembra essere così lontano, come un sogno.

Ora solo bollettini di morti e feriti sul campo della vita, sotto il fendente potente e inaspettato del Covid-19, che sta distruggendo fisicamente e psicologicamente tutti noi e i nostri sogni.

Eppure, in questo scenario di guerra, in un angolo bellissimo della nostra Italia, a Bari, c’è stato un momento di bellezza e pace cullato da un sole morbido ed elegante. Come gli sposi, che si sono uniti in matrimonio nonostante tutti i limiti imposti dalla situazione.

Andrea, il re dell’importante gruppo finanziario Elevia, ha sposato la sua bellissima principessa Annarita, dai meravigliosi occhi di smeraldo (che spiccavano dalla mascherina). Un matrimonio discreto ed elegante, rispondente esattamente al carattere dei bellissimi neo-sposi.

Matrimonio anche monito di rinascita in questo terribile momento. Momento durante il quale tuttavia Andrea Polegri e la moglie hanno voluto continuare a investire in tanti settori nella nostra Italia, per aiutare la rinascita di un Paese oggi così mortificato.

Mi piace festeggiare questo bel momento di due giovani che hanno messo e continuano a mettere risorse economiche a disposizione di tanti imprenditori. Con coraggio, per far ripartire la nostra Italia! Auguri!

