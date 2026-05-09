Con l’arrivo della bella stagione, la pedicure torna a essere un dettaglio fondamentale. Per l’estate 2026 le tendenze colore si muovono tra eleganza minimal, tonalità vivaci e finish luminosi, offrendo soluzioni adatte a ogni personalità e occasione. Dai nude sofisticati ai toni fruttati fino agli effetti metallici, le nuance diventano un vero accessorio di moda, capace di completare e valorizzare qualsiasi look estivo.

Pastelli evoluti e nude sofisticati: l’eleganza discreta dell’estate 2026

Per l’estate 2026 la pedicure si muove verso una direzione sempre più raffinata, dove i colori pastello non sono più semplicemente “delicati”, ma diventano sofisticati e leggermente polverosi. Le tonalità come lavanda grigiata, rosa cipria freddo, azzurro nebbia e verde salvia desaturato dominano le richieste nei saloni, spesso reinterpretate con finish lattiginosi o leggermente glossy.

Accanto ai pastelli si confermano i nude evoluti, che nel 2026 abbandonano i beige troppo caldi per virare verso sfumature più neutre e contemporanee: sabbia fredda, taupe rosato, latte mandorla. Queste tonalità sono particolarmente apprezzate perché valorizzano l’abbronzatura senza creare stacchi eccessivi, risultando perfette sia per sandali minimal sia per look più eleganti.

Ecco qualche suggerimento pratico e di tendenza:

preferire smalti semitrasparenti per un effetto “piedi curati naturali”

per un effetto “piedi curati naturali” abbinare top coat ultra glossy per un finish vetro

per un finish vetro scegliere tonalità leggermente più chiare della propria carnagione per slanciare visivamente il piede

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Colori vibranti e fruttati: energia e personalità nell’estate 2026

Se da un lato domina la sobrietà, dall’altro l’estate 2026 non rinuncia a colori intensi e vivaci, soprattutto nelle versioni ispirate alla frutta e ai cocktail estivi. Arancio papaya, rosso ciliegia brillante, fucsia lampone e corallo neon morbido sono tra le tonalità più richieste, spesso utilizzate per pedicure che vogliono diventare un vero accessorio di stile. La novità sta nella texture: non più solo colori piatti e accesi, ma versioni jelly o semi-trasparenti che danno profondità e luminosità al colore. Questo rende anche le tonalità più forti più portabili nella vita quotidiana, evitando l’effetto eccessivo.

Tra le tendenze più interessanti troviamo anche:

il giallo mango , che sostituisce i classici gialli fluo

, che sostituisce i classici gialli fluo il rosso pomodoro , più caldo e naturale rispetto al rosso classico

, più caldo e naturale rispetto al rosso classico il rosa bubblegum rinnovato in chiave glossy e leggermente trasparente

Questi colori sono perfetti per chi vuole far risaltare i piedi, soprattutto in contesti vacanzieri, al mare o in abbinamento a sandali color neutro che ne esaltano la vivacità.

Toni metallici e “effetto luce”: la pedicure diventa gioiello nell’estate 2026

Una delle evoluzioni più interessanti dell’estate 2026 è la crescita dei colori metallici e iridescenti, che trasformano la pedicure in un vero dettaglio luminoso. Oro champagne, argento liquido, bronzo rosato e perla cangiante sono le tonalità più richieste, spesso arricchite da micro-perlature che riflettono la luce naturale del sole. Questi colori non sono più riservati alle occasioni serali: diventano parte integrante dello styling estivo quotidiano, soprattutto con sandali minimal o infradito di design. L’effetto è quello di una pedicure “gioiello”, capace di valorizzare anche il look più semplice.

Tra le varianti più moderne troviamo:

finish chrome soft , meno aggressivo rispetto agli anni precedenti

, meno aggressivo rispetto agli anni precedenti effetto madreperla lattiginoso , molto elegante e discreto

, molto elegante e discreto sfumature ibride tra nude e metallico, per un risultato naturale ma luminoso

Il risultato finale è una pedicure che non si limita a completare il look, ma lo illumina, giocando con la luce estiva e diventando un dettaglio estetico sempre più centrale nella moda della stagione.