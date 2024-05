L’intelligenza artificiale di ChatGPT rivela chi vincerà l’Eurovision

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Maggio 2024

Eurovision 2024 Eurovision Song Contest

Siamo nel pieno svolgimento dell’Eurovision Song Contest 2024. Dopo aver scoperto di preciso quando canta Angelina Mango questa sera, tra le domande che in tanti si pongono è chi vincerà Eurovision 2024? Per scoprirlo servirebbero i poteri magici, ma in qualche mondo l’intelligenza artificiale ci ha messo lo zampino.

ChatGPT rivela chi vincerà l’Eurovision

ChatGPT ha provato a rispondere alla domanda fatidica: chi vincerà L’Eurovision Song Contest 2024? Facciamo presente che si tratta di uno strumento che non ha certamente la verità in tasca, ma grazie alla sua grande capacità di leggere quantità di testi e comprenderne il senso, è possibile scoprirlo. Fanpage.it ha provato a far analizzare a ChatGPT una lunga serie di recensioni delle canzoni in gara.

Si tratta ovviamente di una classifica immaginaria stilata dal famoso chatbot di OpenAI e svela chi, secondo l’intelligenza artificiale, potrebbe trionfare. Ebbene a contendersi la vittoria dell‘Eurovision 2024, con tutti gli scongiuri del caso, secondo ChatGPT saranno Angelina Mango per l’Italia e Nemo per la Svizzera con un punteggio di 9,5.

Qui sono presenti, peraltro anche coloro che sono già stati eliminati nella prima semifinale come Polonia, Austria, Azerbaijan, Moldavia e Islanda. Ciò fa capire dunque come sia chiaramente certa al 100% la previsione data sull’Eurovision Song Contest 2024. In ogni caso la classifica (vi proponiamo altri 20 posti) procede con:

Dons, Hollow (Lettonia) – 9; Mustii, Before the party’s over (Belgio) – 8,5; Al’ona Al’ona & Jerry Heil, Theresa&Maria (Ucraina) – 8,5; Silvester Belt, Luktelk (Lituania) – 8; Baby Lasagna, Rim Tim Tagi Dim (Croazia) – 8; Marcus & Martinus, Unforgettable (Svezia) – 8; Kaleen, We will rave (Austria) – 8.

E ancora secondo ChatGPT la classifica dell’Eurovision 2024 dovrebbe proseguire con: Gåte, Ulveham (Norvegia) – 7,96; Saba, Sand (Danimarca) – 7,5; Joost Klein, Europapa (Paesi Bassi) – 7,42; Eden Golan, Hurricane (Israele) – 7,4; 5MIINUST & Puuluup, (Nendest) Narkootikumidest Ei Tea Me (Küll) Midagi (Estonia) – 7; Raiven, Veronika (Slovenia) – 7; Fahree feat. İlkin Dövlətov, Özünlə Apar (Azerbaigian) – 7; Iolanda, Grito (Portogallo) – 7; Tali, Fighter (Lussemburgo) – 7; Aiko, Pedestal (Repubblica Ceca) – 7 e Nutsa Buzaladze, Firefighter (Georgia) – 6,5.

Più in là poi con voti più bassi sono presenti i già eliminati ufficialmente Polonia, Moldavia e Islanda. Mentre invece, nonostante siano usciti dalla gara, sono stati premiati Austria e Azerbaijan.

Ma come si è arrivati a questa conclusione? Fanpage.it ha raccolto le recensioni sui brani da tre siti specializzati sull’Eurovision Song Contest 2024. Qui hanno allegato il prompt e chiesto a ChatGPT di definire le probabilità di vittoria con un valore numerico.

Coloro che si trovano in basso alla classifica sono lì presenti perché dai siti hanno ricevuto giudizi non positivi e, di conseguenza, avrebbero meno probabilità di vittoria secondo Chat GPT. Ma vedremo cosa ci riserverà la classifica finale dell’Eurovision!