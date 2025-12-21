Io sono Farah anticipazioni puntate dal 22 al 26 dicembre 2025
Andiamo a leggere le anticipazioni di Io sono Farah per le puntate dal 22 al 26 dicembre 2025
Le anticipazioni complete di Io sono Farah per le puntate che vanno dal 22 al 26 dicembre 2025: la trama e spoiler dettagliati, della serie TV in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity.
Io sono Farah anticipazioni 22 dicembre 2025
La settimana inizia con Mehmet che riceve la notizia di essere stato sospeso dal servizio e sotto inchiesta. Intanto, Farah e Tahir, appena sposati, si trovano coinvolti in una situazione sempre più complessa.
Farah, preoccupata per la vita di Mehmet, cerca di fermare l’ordine di Ali Galip, che ha chiesto a Tahir di uccidere il commissario. Ma le cose si complicano quando Bade, che ha origliato la conversazione, avverte Mehmet, facendo scatenare una serie di eventi violenti. Tahir, sconvolto, non riesce a mantenere il controllo, e litiga con Farah.
Nel frattempo, Kerim manda un messaggio a Tahir, cercando di farli riconciliare. Farah, però, è determinata a cercare una nuova casa, mentre Tahir si impegna in affari che non piacciono a Bekir. Gonul e Kaan, invece, prendono una decisione importante: si sposano, nonostante le preoccupazioni della madre di Gonul, Perihan.
