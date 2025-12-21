Le anticipazioni complete di Io sono Farah per le puntate che vanno dal 22 al 26 dicembre 2025: la trama e spoiler dettagliati, della serie TV in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Io sono Farah anticipazioni 22 dicembre 2025

La settimana inizia con Mehmet che riceve la notizia di essere stato sospeso dal servizio e sotto inchiesta. Intanto, Farah e Tahir, appena sposati, si trovano coinvolti in una situazione sempre più complessa.

Farah, preoccupata per la vita di Mehmet, cerca di fermare l’ordine di Ali Galip, che ha chiesto a Tahir di uccidere il commissario. Ma le cose si complicano quando Bade, che ha origliato la conversazione, avverte Mehmet, facendo scatenare una serie di eventi violenti. Tahir, sconvolto, non riesce a mantenere il controllo, e litiga con Farah.

Nel frattempo, Kerim manda un messaggio a Tahir, cercando di farli riconciliare. Farah, però, è determinata a cercare una nuova casa, mentre Tahir si impegna in affari che non piacciono a Bekir. Gonul e Kaan, invece, prendono una decisione importante: si sposano, nonostante le preoccupazioni della madre di Gonul, Perihan.

