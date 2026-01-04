Nuova settimana in arrivo e nuove anticipazioni di Io sono Farah, serie televisiva turca che sta appassionando numerosi telespettatori in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity. Ecco le trame dal 5 al 9 gennaio 2026.

Io sono Farah anticipazioni 5 gennaio

Lunedì 5 gennaio ricordiamo che Io sono Farah, secondo le anticipazioni, andrà in onda sia al pomeriggio (subito dopo Forbidden Fruit) che in prima serata. Ecco la trama dell’episodio delle 15:00:

Farah riesce a convincere Tahir a non farsi giustizia da solo per ciò che è accaduto al donatore di Kerim, spiegandogli che non vuole che il bambino si allontani da lui nel caso qualcosa andasse storto.

Orhan, intanto, si rende conto che Mehmet è attratto da Bade e cerca di dissuaderlo da questo interesse. Con la morte del comandante, Orhan spera che il figlio riduca la sua attenzione sulle indagini, ma Mehmet viene contattato da Tahir, il quale gli esprime i suoi sospetti riguardo a infiltrazioni criminali all’interno delle forze dell’ordine.

Nel frattempo, la famiglia Akinci ha organizzato una cena con i consuoceri. Prima di entrare nel ristorante, Orhan e Ali Galip si confrontano apertamente sui loro affari. La cena, però, non va come previsto: Perihan non riesce a sopportare la falsità di quella situazione.

Andiamo avanti con le anticipazioni di Io sono Farah. Approfittando dell’assenza di Ali Galip, Farah entra furtivamente nella sua casa con una scusa. Ha intenzione di lasciare la penna che le ha dato Mehmet, ma viene sorpresa da Bade, che decide di non rivelare nulla, almeno finché non rientrano Vera e Ali Galip.

Nel frattempo, Mehmet e Tahir cercano l’uomo che ha fermato l’auto di Ali Galip tra gli ex poliziotti espulsi per corruzione o altri crimini. Tahir, con una scusa, allontana Mehmet e, senza dire nulla al commissario, fornisce ai suoi uomini i dettagli di una persona che ha riconosciuto tra i fascicoli della polizia.

Farah, ancora nascosta sotto la scrivania, ascolta una conversazione tra Vera e Ali Galip, in cui Vera rinfaccia al marito tutto il male che ha fatto a Tahir, distruggendo la sua famiglia. Non appena ha l’opportunità, Farah lascia la penna con la cimice sulla scrivania di Ali Galip.

Bade, delusa dal comportamento di Mehmet, lo affronta per il fatto che abbia rivelato tutto a Farah, tradendo la sua fiducia. Quando Tahir torna a casa, ha l’impressione che Farah voglia lasciarlo. E quando lei gli dice di voler parlare con lui, è convinto che stia per chiedere il divorzio.

Ma, con sua grande sorpresa, Farah gli confessa i suoi sentimenti e gli chiede di andare con lei e Kerim in Francia, per ricominciare una nuova vita insieme.

Cosa succederà invece durante la puntata serale di Io sono Farah?