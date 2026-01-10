Io sono Farah: anticipazioni complete dal 12 al 16 gennaio. Cosa succede nelle puntate delle serie turca in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Anticipazioni Io sono Farah 12 gennaio

Cosa prevedono le anticipazioni di Io sono Farah di lunedì 12 gennaio?

La settimana inizia con Farah che non vuole rimanere in ospedale dopo l’attentato che ha colpito lei e Bade.

Nonostante le preoccupazioni, Tahir è convinto che dietro l’attentato ci sia Ali Galip. Insieme a Mehmet, cerca di ottenere risposte dalla diplomazia, ma Benham, l’ambasciatore iraniano, nega qualsiasi coinvolgimento.

Mehmet, però, non è convinto e comincia a sospettare che l’obiettivo non fosse Farah, ma Bade. Farah, nel frattempo, si riprende dall’operazione e avverte Bade dei pericoli che la circondano, mettendo in guardia la ragazza anche da suo zio, Ali Galip.

LEGGI ANCHE: Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 12 al 17 gennaio 2026