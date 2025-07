Le anticipazioni di Io sono Farah del 29 luglio svelano nuovi colpi di scena tra inseguimenti, minacce e fughe disperate. La trama delle prossime puntate si concentra sulla decisione estrema di Farah di scappare con Kerim. Scopri dove vederlo in TV e streaming su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Anticipazioni Io sono Farah 29 luglio

Le anticipazioni di Io sono Farah dicono che, nel nuovo episodio in onda il 29 luglio, la fuga della protagonista continua senza sosta. Uscendo dall’ospedale, Farah si accorge di essere seguita da Haydar, un uomo che lavora per Tahir.

La trama di Io sono Farah della puntata del 29 luglio dice che, spaventata dalla situazione, Farah decide di tornare di corsa a casa insieme al piccolo Kerim, pur sapendo di dover rinunciare a una promessa fatta al figlio. Una volta a casa, trova Tahir ad attenderla: l’uomo, anziché punirla, la mette sotto pressione, intimandole di non rivelare mai nulla sull’omicidio di Alperen.

Nel frattempo, Semiha – la madre del giovane ucciso – si presenta da Orhan per accusare la polizia di non aver fatto abbastanza per proteggere suo figlio. Più tardi, Farah riconosce Alperen in una fotografia e decide di raccontare tutto a Mehmet, ma al commissariato si ritrova faccia a faccia con Tahir.

Terrorizzata, prende i soldi e fugge con Kerim verso Edirne, decisa ad abbandonare la Turchia. Haydar prova a fermarla, ma non riesce a impedirle la fuga.

Le puntate

Non sappiamo ancora quante puntate totali vedremo di Io sono Farah, ma basandoci sulla programmazione turca possiamo affermare che è formata da due stagioni. La prima composta da 14 episodi, mentre la seconda da 13.

Capiremo poi come sarà divisa nel nostro Paese.

Quando va in onda Io sono Farah

Se volete sapere quando va in onda Io sono Farah, dovete fare riferimento alla guida TV di Mediaset, che suggerisce come la serie turca vada in onda alle 15:45 su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Il cast di Io sono Farah

Un cast molto ricco quello di Io sono Farah in cui tra i nomi spiccano certamente quello di Demet Özdemir, che ben conosciamo per altre serie TV viste nel nostro Paese. Tra gli altri ricordiamo anche la presenza di Engin Akyürek.

Dove vederlo in TV e in streaming

TV e streaming sono i mezzi a disposizione per poter vedere Io sono Farah. La serie va in onda su Canale 5, come detto, ma è possibile seguirla o rivederla in streaming su Mediaset Infinity da sito, app o smart TV.