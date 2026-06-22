La campionessa di pugilato Irma Testa è protagonista sulle pagine di Novella 2000, intervistata da Valeria Volponi. Dalle strade di Torre Annunziata alle Olimpiadi, la “farfalla del ring” si racconta a cuore aperto tra vittorie olimpiche, battaglie per la parità dei diritti, il coming out e un sogno chiamato Los Angeles 2028.

Dietro lo sguardo fiero e i lineamenti eleganti di una delle atlete più rappresentative dello sport italiano, si nasconde una storia di riscatto. Irma Testa non è solo una campionessa. Ma è anche il simbolo di come un paio di guantoni possa ridisegnare i confini di un’intera esistenza. Sottraendo una ragazzina irrequieta a contesti sociali complessi e trasformandola nel punto di riferimento di una generazione.

Irma Testa: la boxe come salvezza dalle strade di Torre Annunziata

Il viaggio della “farfalla del ring” comincia nei quartieri popolari, dove la quotidianità imponeva ritmi duri e poche concessioni ai sogni. In quelle strade, la boxe è arrivata non come un passatempo, ma come una folgorazione improvvisa, una disciplina capace di incanalare l’energia e tramutare la rabbia adolescenziale in puro talento.

Ricordando quegli anni decisivi, Irma Testa dice a Novella 2000: «In un certo senso è stata la boxe a scegliere me. E probabilmente anche a salvarmi da un destino che avrebbe potuto essere molto diverso».

Da quel momento, la palestra è diventata un luogo di rinascita, il luogo in cui superare non solo le insicurezze personali, ma anche i forti divari economici percepiti nel confronto con realtà più privilegiate.

La battaglia per la parità e i diritti nel pugilato

Ma la sfida più grande Irma Testa l’ha combattuta fuori dalle corde del ring, contro un sistema che per troppo tempo ha riservato alle donne pochi fondi e attenzioni. Il suo percorso è stato segnato dal pregiudizio di chi considerava il pugilato un feudo esclusivamente maschile.

Con la stessa precisione dei suoi colpi, Irma ha ribaltato i cliché di genere, portando avanti rivendicazioni storiche per la parità di trattamento che oggi vedono lo sport femminile italiano sotto una luce completamente nuova.

«Abbiamo lavorato perché ci fossero pari dignità e pari opportunità», spiega con orgoglio, sottolineando come gran parte dei successi e dei sostegni economici odierni derivino proprio dai traguardi raggiunti dalle atlete.

Oggi, mentre la mente e i muscoli si proiettano con determinazione verso l’obiettivo di Los Angeles 2028, Irma coltiva la sua serenità. Un cammino affrontato a testa alta, con la libertà di essere se stessa e il desiderio profondo di lasciare alle nuove generazioni un’eredità che va ben oltre le medaglie: un mondo sportivo più equo, inclusivo e libero dai pregiudizi.

Credits:

Foto: Giulio Aquilani

Fashion Stylist: Deborah Deh-Brenna

Make up: Isabel Quirino

Hair: Andrea Nizzi

Gioielli: Gioiellitaly

Location: Sogno di Davide Country House – Assisi