Nicole Kidman, nata il 20 giugno 1967, ha un quadro astrale disegnato dal cosmo, i cui colori e le cui linee rappresentano pura armonia. A partire da quella congiunzione tra Giove e Venere in Leone, simbolo di fascino, carisma, eleganza e di un talento fuori dal comune. Una congiunzione che si colloca nel punto più alto dello zodiaco, significatore di carriera e notorietà. Questi pianeti danno vita a una danza elegante e ritmica che sostiene l’energia lunare in Sagittario, nel campo del lavoro, a indicare che tali talenti non possono che essere condivisi con un pubblico internazionale. A completare il quadro interviene Saturno, signore del karma, che dall’alto chiude questo trigono, proteggendolo e regalandogli continuità nel tempo. Affinché tale configurazione potesse realizzarsi, la scintilla divina incarnata nella personalità di Nicole Kidman è nata nella lontana terra delle Hawaii, esattamente a Honolulu, luogo incontaminato il cui protagonista assoluto è il paesaggio naturale.

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