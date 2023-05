NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Chi lascerà L’Isola dei Famosi 2023 stasera?

Mancano solo poche ore all’arrivo di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2023, e come sempre anche stasera nel corso della diretta non mancheranno le emozioni. Tra un mese nel mentre scopriremo chi sarà a vincere il reality show e ormai il cerchio inizia a stringersi sempre di più. I naufraghi iniziano a risentire della dura vita in Honduras, ciò nonostante tra alcuni concorrenti non mancano liti e tensioni. Questa sera intanto ci sarà una nuova eliminazione e un altro protagonista dovrà lasciare la Palapa per raggiungere Gian Maria Sainato e Christopher Leoni sull’isola di Sant’Elena. A scontrarsi al televoto in queste ore ci sono tre naufraghi: Helena Prestes, Pamela Camassa e Fabio Ricci. Ma chi tra loro la scamperà e chi invece dovrà salutare il gruppo?

In attesa di scoprirlo, anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il naufrago che vorreste salvare. A risultare la più votata è stata così Pamela Camassa, con ben il 40% dei voti. A seguire troviamo Helena Prestes, con il 39% dei voti, e Fabio Ricci, risultato il meno votato e dunque ipoteticamente a rischio eliminazione con il 21% dei voti.

Vi ricordiamo però che non è detto che sia proprio Fabio l’eliminato de L’Isola dei Famosi 2023. Il televoto infatti come sappiamo verrà chiuso solo nel corso della diretta di questa sera e tutto dunque potrebbe ancora cambiare. In più vi ricordiamo anche che il concorrente meno votato non verrà definitivamente eliminato, ma raggiungerà Gian Maria e Christopher sull’isola di Sant’Elena.

Non resta dunque che ricordare l'appuntamento per questa sera alle 21.45, come sempre su Canale 5.