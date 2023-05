NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Scontro di fuoco a L’Isola dei Famosi 2023

Siamo nel pieno di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2023 ma anche stasera non mancano scontri di fuoco. Ad avere un duro faccia a faccia infatti sono stati Marco Mazzoli, Paolo Noise e Gian Maria Sainato, che negli ultimi giorni sono stati protagonisti di una lite. Tutto è iniziato quando il modello ha chiesto ai due conduttori di smetterla con le battute sul suo conto, non potendone più. A quel punto proprio Marco ha accusato Gian Maria di mettere zizzania tra gruppo e di voler fare “gli show” a favore di telecamera.

In Palapa così tra i tre è partita un’accesa discussione, e proprio Sainato ha affermato: “Io non amo le telecamere. Le loro battutine sono pungenti, è normale che dopo un po’ uno sbotta. Lui però voleva che gli chiedessi di smetterla senza le telecamere. Ma che male c’è se te lo chiedo davanti alla telecamera?”.

A quel punto a replicare è stato Marco, che in diretta a L’Isola dei Famosi 2023 ha affermato che Gian Maria avrebbe accusato lui e Paolo di bullismo, per poi aggiungere: “Lui è attratto dalla telecamera. Viene catapultato da un aereo virtuale. Ogni volta che c’è una telecamera arriva lui. Lui è falso come i capelli di Francesco Facchinetti”.

Duro scontro tra gli Hombres ma soprattutto tra Mazzoli e Gian Maria! #Isola pic.twitter.com/RXnf5cu23Y — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2023

Sainato nel mentre ha voluto precisare di non aver mai parlato di bullismo, tuttavia tra i tre non c’è stato alcun chiarimento.