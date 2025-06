Tra Patrizia Rossetti, Jey Lillo e Cristina Plevani, questi i nomi al televoto di questa settimana, il pubblico de L’Isola dei Famosi ha determinato Patrizia come eliminata.

Patrizia è eliminata da L’Isola del Famosi

La scorsa puntata de L’Isola dei Famosi ha visto finire in nomination per l’eliminazione Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti. I primi due sono stati i più votati dal gruppo.

Patrizia, invece, in questo caso, si è aggiunta per nomination diretta da parte del leader Omar Fantini. Nel corso della nona puntata del reality, a pochi minuti dall’inizio, Veronica Gentili ha chiuso il televoto.

Non ha dato subito il verdetto. È andata avanti con i primi argomenti, per tornare solo in un secondo momento sull’esito. Il primo concorrente a salvarsi è stato Jey Lillo. Tra Cristina Plevani e Patrizia Rossetti, l’eliminata è Patrizia Rossetti.

Le percentuali

Ma le percentuali? L’Isola dei Famosi ovviamente ha svelato anche le percentuali del televoto di questa settimana. Capiamo quindi insieme chi ha riscosso più consensi e chi meno, in termini numerici, da portare all’eliminazione di Patrizia.

A vincere questa sfida al televoto è stata Cristina Plevani che ha ottenuto il 48,59% di voti. Segue Jey Lillo con il 33,79% . A chiudere Patrizia Rossetti che ha ottenuto il 17,62% ed è quindi stata eliminata da L’Isola dei Famosi.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Con l’eliminazione di Patrizia Rossetti da L’Isola dei Famosi, andiamo quindi a vedere chi sono i concorrenti scelti per questa edizione del reality show e chi è ancora in gara.

Le donne sono: Ahlam El Brinis (ELIMINATA), Alessia Fabiani (ELIMINATA), Antonella Mosetti (RITIRATA), Camila Giorgi (RITIRATA), Carly Tommasini (RITIRATA), Chiara Balistreri (ELIMINATA), Cristina Plevani, Jasmin Salvati (SULL’ULTIMA SPIAGGIA), Ibiza Altea (ELIMINATA PRIMA DELL’INGRESSO), Loredana Cannata, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

Tra gli uomini, invece, abbiamo Angelo Famao (RITIRATO), Dino Giarrusso (SULL’ULTIMA SPIAGGIA), Jey Lillo, Leonardo Brum (RITIRATO), Lorenzo Tano (ELIMINATO), Mario Adinolfi, Mirko Frezza (ELIMINATO), Nunzio Stancampiano (RITIRATO), Omar Fantini, Paolo Vallesi (SULL’ULTIMA SPIAGGIA) e Samuele Bragelli (RITIRATA).