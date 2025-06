Veronica Gentili questa sera ha rivelato che ci sarebbe stato un televoto flash e di conseguenza una seconda eliminazione. Ecco che cos’è successo e chi ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi dopo Patrizia Rossetti.

Il televoto flash a l’Isola dei Famosi

In apertura della puntata del 25 giugno 2025, Veronica Gentili ha annunciato al pubblico e ai naufraghi che ci sarebbe stato un televoto flash nel corso dell’appuntamento. Come sono stati decisi i naufraghi che sarebbero finii in nomination? Ve lo sveliamo noi.

Prima di tutto Omar è finito dritto al televoto a causa di un provvedimento dello Spirito dell’Isola dopo lo scontro della scorsa settimana con Dino. Per gli altri naufraghi, invece, la questione è stata risolta tramite alcune sfide: Teresanna ha perso la gara di apnea contro Loredana, mentre Cristina ha perso contro Jay in una prova di forza.

"Sono felice di aver incontrato persone speciali"

E per quanto riguarda Mario Adinolfi? Il giornalista ha sfidato direttamente lo Spirito dell’Isola dei Famosi. Mario ha dovuto tenere in equilibrio una palla sopra un bastone, al quale ha dovuto aggiungere ogni venti secondi un’estremità. Purtroppo però non ha superato la prova ed è andato al televoto flash insieme a Teresanna, Cristina e Omar.

Veronica Gentili ha chiuso il televoto verso mezzanotte e ha così potuto dare il verdetto. La conduttrice ha chiesto di portarle la busta con all’interno il nome dell’eliminato. La prima naufraga a salvarsi è stata Teresanna (29,82%) seguita da Cristina (27%) e Omar (22,22%). Di conseguenza, l’eliminato è stato Mario Adinolfi (20,96%). La reazione di Omar e Cristina è stata quella di mettersi a piangere per il grande dispiacere.