Due naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno inaspettatamente deciso di ritirarsi dal gioco. Una scelta che loro stessi hanno motivato durante un confessionale, per poi salutare i compagni e allontanarsi in via definitiva da Playa Uva.

Isola dei Famosi, due naufraghi si sono ritirati

Colpo di scena inaspettato a L’Isola dei Famosi. Durante il daytime delle 13:40 abbiamo appreso infatti che due naufraghi hanno deciso di ritirarsi dal gioco definitivamente e una concorrente è finita in infermeria.

I concorrenti in questione sono Angelo Famao e Leonardo Brum. Evidentemente le divergenze avute negli ultimi giorni potrebbero aver alterato il desiderio di entrambi di fare ritorno a casa. La puntata si è aperta proprio con l’annuncio di Pierpaolo Pretelli, che ha dichiarato l’abbandono dei due protagonisti del reality di Canale 5. Poi sono andate in onda le immagini.

Dal filmato mostrato Angelo Famao e Leonardo Brum hanno comunicato al gruppo l’intenzione di lasciare definitivamente Playa Uva. I loro compagni nonostante le divergenze avute si sono detti dispiaciuti.

“Mi ero promesso di restare quanto più tempo possibile, in primis per me e le promesse fatte alle persone a me care. Ma decido di ritirarmi e ritornare a casa. Per me il gioco finisce qui”, ha dichiarato il cantante neomelodico alle telecamere de L’Isola dei Famosi mentre scorrevano le immagini dei saluti con gli altri concorrenti.

“Sento l’esigenza di tornare a casa perché già è successo una volta, sono tornato. L’Isola mi ha dato un’altra opportunità però non sto bene e allora ho bisogno di capire me stesso. Per me il gioco è finito, voglio tornare a casa”, ha aggiunto invece Leonardo Brum.

Raccolte le loro cose e dopo un ultimo sguardo ai loro compagni, Angelo Famao e Leonardo Brum hanno abbandonato in via definitiva L’Isola dei Famosi. Stavolta non sembra esserci alcun ripensamento e pare sia una scelta certa. Mercoledì in puntata ci sarà di sicuro spazio per affrontare questa notizia che ha lasciato tutti di stucco.

L’uscita di Leonardo Brum, che si trovava in nomination, ha portato ovviamente all’annullamento del televoto come precisato da Pierpaolo Pretelli. Tutti coloro che hanno espresso la loro preferenza saranno rimborsati.