Veronica Gentili ha severamente ripreso Nunzio e Spadino per l’ennesima infrazione commessa la scorsa notte contro la produzione de L’Isola dei Famosi.

Spadino e Nunzio minacciano l’addio a L’Isola e commettono una nuova infrazione

La scorsa notte è accaduto qualcosa di grave a L’Isola dei Famosi, qualcosa che Veronica Gentili ha voluto anticipare sin dai primi minuti della diretta, annunciando al pubblico che si trattava di un comportamento su cui non si poteva sorvolare.

E così, nel corso della puntata, è stato finalmente svelato il retroscena: Spadino e Nunzio si sono recati nella zona tecnica del programma chiedendo di poter mangiare, arrivando addirittura a minacciare il ritiro nel caso la loro richiesta non venisse esaudita.

Un gesto che ha subito fatto scattare l’allarme in produzione e che ha spinto la conduttrice a intervenire duramente: “Questa è l’ennesima deroga al patto che avete fatto con me, con il pubblico che vi sta seguendo e con l’isola. È anche molto ingiusto nei confronti degli altri naufraghi. Io avevo già detto l’Isola non è un albergo.”

Il discorso di Veronica a Spadino e Nunzio: “L’isola non è un albergo” 💥 #Isola pic.twitter.com/AEMIPBU0mf — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 21, 2025

Spadino ha cercato di difendersi, sostenendo che la sua fosse semplicemente una richiesta, e non una minaccia: “Io non ho fatto alcuna minaccia. Se poi vogliamo fare audience su di me, è un altro conto.” Tuttavia, Veronica non ha fatto marcia indietro, ribadendo la gravità dell’azione e ricordando che nessuno è obbligato a restare nel reality.

Nunzio, visibilmente provato, ha tentato di ridimensionare l’accaduto, spiegando, parlando per sé, di non essersi sentito bene e di essersi spaventato, motivo per cui nella notte aveva comunicato l’intenzione di lasciare il gioco. Ma Veronica è stata chiara anche con lui, facendo sapere che i toni usati, secondo quanto riferito dagli addetti ai lavori, non sono stati affatto garbati.

A quel punto, dopo la ramanzina, Veronica Gentili non ha potuto fare altro che chiedere a Nunzio e Spadino di comunicare la loro decisione definitiva: restare o abbandonare il reality.