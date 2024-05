Isola, alta tensione tra due naufraghe e scoppia la lite: “Non scassare la min***a” (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Scoppia una lite a L’Isola dei Famosi! Alta tensione tra due naufraghe, che non se le mandano di certo a dire: “Non scassare la min***a”, ha detto una di loro rivolgendosi stizzita alla propria compagna d’avventura. Cosa è accaduto in Honduras.

Tensione tra due naufraghe a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi non smette di regalarci notizie. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che presto (ovvero lunedì) arriveranno tre nuovi naufraghi in Honduras, pronti a scompigliare gli equilibri. C’è da dire, però, che le discussioni non sembrano mancare.

A Playa Espinada infatti c’è stato un momento di tensione che ha coinvolto Valentina e Alvina da una parte e Rosanna dall’altra. Avendo ancora molte energie quest’ultima si è avventurata alla ricerca di granchi notturni. La concorrente ha spiegato che sono a corto di pesce e per tale motivo Matilde Brandi si è offerta per darle una mano.

“Due ciecate che vanno a granchi di sera, quando non si vede niente. Secondo me se ci mettiamo dentro la tenda arrivano da soli”. Per questo Rosanna ha suggerito alla sua compagna de L’Isola dei Famosi di sistemarsi dentro la tenda e di illuminare, convinta di poter attirare a sé i granchi.

C’è da dire però che la naufraga non aveva fatto i conti con la Contessa Alvina così come con gli altri naufraghi. Tutti in quel momento preferivano riposare infatti, anziché andare alla ricerca di cibo.

“Adesso dobbiamo fare luce, così arrivano i granchi”: ha tentato di spiegare Rosanna ai suoi colleghi de L’Isola dei Famosi. Presto detto, l’accaduto ha generato attimi di tensione tra le parti: “No, dai. Non scassate la min***a”.

In maniera più pacifica Valentina ha suggerito di andare a dormire fuori, così da attirare i granchi e non disturbare gli altri. Da queste reazioni generali, però, pare che Rosanna si sia risentita. Per questo la naufraga de L’Isola dei Famosi si è isolata dal resto del gruppo, delusa.

Valentina è tornata da lei per parlarle e chiederle se si fosse arrabbiata. “Ci sono altri modi per parlare, io non ho voglia di discutere. Non mi scassare la mina non me lo dici”, ha risposto stizzita Rosanna.

Il giorno successivo la concorrente in un confessionale de L’Isola die Famosi ha raccontato che Alvina si è scusata con lei, ma ha trovato comunque un muro da parte sua: “Venire a chiedere scusa il giorno dopo, dicendo che lei voleva scherzare…non è uno scherzo. Noi stavamo facendo una cosa per il gruppo. Con quella frase, mi ha fatto scendere la catena. Alvina anche tu bocciata”.

Ci sarà modo per le parti di chiarire questa divergenza? In puntata sicuro l’accaduto de L’Isola dei Famosi sarà motivo di dibattito.