Mercoledì sera, nel corso della nuova diretta de L’Isola dei Famosi, ben tre concorrenti hanno deciso di abbandonare il reality show. Adesso, stando alle ultime indiscrezioni emerse, pare che un altro naufrago stia pensando al ritiro.

Cosa starebbe accadendo a L’Isola dei Famosi

In poco più di due settimane a L’Isola dei Famosi è già accaduto di tutto. I concorrenti infatti si sono messi in gioco fin dal primo momento, dando vita a una serie di dinamiche che stanno appassionando il pubblico. Non mancano, come ogni anno, le difficoltà in Honduras e proprio per questo motivo mercoledì sera, nel corso della nuova diretta, ben tre naufraghi hanno deciso di lasciare per sempre il programma. La prima ad abbandonare il gioco è stata Camila Giorgi, che ha scelto di tornare dalla sua famiglia dopo aver ricevuto alcune preoccupanti notizie.

In seguito, a dire addio alla trasmissione sono stati anche Spadino e Nunzio Stancampiano, che a causa di alcune difficoltà hanno capito di non voler proseguire il loro percorso. Nel mentre è giunta voce che a breve in Honduras arriveranno nuovi concorrenti, che metteranno a rischio gli equilibri già fragili. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore una voce di corridoio ha attirato l’attenzione del web.

Stando a quanto fa sapere Deianira Marzano, sembrerebbe che un altro naufrago stia pensando di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Ma non solo. Secondo l’esperta di gossip la produzione del reality show starebbe facendo di tutto per far cambiare idea alla persona in questione, di cui non è stato fatto il nome.

Secondo i più però si tratterebbe di Mirko Frezza, che già nel corso dell’ultima puntata aveva minacciato di lasciare il programma. Tuttavia, dopo aver parlato con Simona Ventura e con Veronica Gentili, il naufrago ha deciso di rimanere in gioco, per darsi un’ultima chance. Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni?