Andrea Sanna | 5 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

La lite a L’Isola dei Famosi

Durante il daytime di oggi de L’Isola dei Famosi non sono mancati momenti di tensione tra i naufraghi. Come raccontato da Alvin il weekend appena trascorso è stato davvero ricco di discussioni. Una su tutte legata a una prova ricompensa. Ma partiamo per ordine.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi si sono ritrovati a Playa Cocco per sfidarsi in un gioco a squadre. Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero hanno dovuto scegliere i componenti delle rispettive squadre per scontrarsi al tiro alla fune. I due team sono stati così divisi. Da una parte Pamela con Luca, Gianmaria, Cristina e Fabio. Dall’altra Andrea invece ha scelto di portare dalla sua parte Marco, Helena, Alessandra e Nathaly.

Solo alla fine i concorrenti de L’Isola dei Famosi hanno scoperto si trattasse di un pranzo tutti insieme. Ma per riuscire a raggiungere questo obiettivo hanno dovuto affrontarsi in due manche, vinte entrambe da Pamela e compagni.

Andrea ha cercato da sportivo quale è di impartire le giuste indicazioni ai suoi compagni, ma non tutti sembrano avergli dato retta. Helena dal canto suo era già convinta di vincere, sotto lo sguardo non troppo convinto di Lo Cicero. Proprio quest’ultimo ha poi sbottato: “Cosa vieni a fare un’isola dei genere se hai un problema al ginocchio?”. Nel mentre si è sentita Nathaly suggerire a Helena e Andrea di mettersi davanti.

La squadra di Andrea perde la prima manche e il rugbista si scalda 🔥 #Isola pic.twitter.com/okgMgAQjhk — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

“No, fatevi i ca**i vostri, non avete mai fatto sport”, ha sbottato Andrea contro i suoi compagni de L’Isola dei Famosi. In un confessionale Nathaly ha detto il suo punto di vista, dicendo di non trovarsi d’accordo con lui. Helena si è detta dello stesso avviso: “Hai sbagliato a scegliere per noi”. Arrabbiato Lo Cicero ha sbottato ancora, per poi svelare: “Nathaly e Helena si sono sempre lamentate. Dispensano consigli, vogliono sempre tutto apparecchiato. E quindi questa volta me li sono presi in squadra per capire se sono cambiate e non è così”.

Mentre nella squadra di Andrea ha continuato a esserci nervosismo, nella fazione opposta gli altri partecipanti de L’Isola dei Famosi hanno invece cercato di mantenere la calma tanto che poi, come detto, hanno vinto la prova. Il tutto ha provocato dunque nervosismo tra le parti.

Intanto vi ricordiamo che questa sera è attesa una nuova puntata de L’Isola dei Famosi dove non mancheranno colpi di scena e dove verrà eletto il primo finalista di questa edizione.