Ci sarà Simona Ventura come opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi? In un’intervista lei è intervenuta per la prima volta e svelato come stanno le cose.

Simona Ventura svela se sarà opinionista a L’Isola

Da settimane ormai non si parla altro che di un presunto (e clamoroso se così fosse) ritorno di Simona Ventura a L’Isola dei Famosi nelle vesti di opinionista. Adesso a fare chiarezza sul rumor è stata la diretta interessata in una recente intervista.

A parlare per primi i colleghi di TVBlog che sul loro sito hanno lanciato tale possibilità, specie dopo che Davide Maggio ha ipotizzato un addio della conduttrice alla prima serata su Rai 2. In seguito a Boom Alfonso Signorini ha lasciato intendere e confermato il passaggio di Simona Ventura su Canale 5. Ma non solo, perché sul suo conto secondo LaPresse ci sarebbero diversi progetti.

Tutti ne hanno parlato, ma la diretta interessata ancora non si era espressa. Ora al settimanale Chi, Simona Ventura ha commentato le voci di un suo presunto ritorno a L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista, accanto a Veronica Gentili. Per prima cosa ha spiegato cosa rappresenta per lei il programma e svelato poi come starebbero davvero le cose:

“È un vestito che mi sono cucita addosso per tanti anni, così come Quelli che il calcio. Cambiava ogni volta, era imprevedibile, e io sono una che ama l’imprevedibilità. Per me è stato un capitolo importante, contro tutti i pronostici. Io come opinionista? Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia. Se mi piacerebbe? A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale”, ha detto Simona Ventura.

Una risposta che vuol dire tutto e niente al momento. Sicuramente per lei sarebbe un gradito ritorno nella trasmissione che tanto ha amato e condotto magistralmente anni fa. Ma oggi non ci sono conferme che possano accertare che Simona Ventura sarà effettivamente opinionista de L’Isola dei Famosi. Non sappiamo se ci riserverà una sorpresa o se davvero Mediaset ha pensato a qualcun altro. Attendiamo news.