Durante la puntata de L’Isola dei Famosi, è emerso il racconto di Dino Giarrusso. Il naufrago ha raccontato che ha lasciato la sua compagna a 33 anni per vivere da single. Ha ammesso di aver avuto “centinaia e centinaia di donne” in dieci anni. Le sue dichiarazioni hanno sorpreso i suoi compagni.

La confessione di Dino Giarrusso a L’Isola

Confessioni inaspettate sono emerse nel corso della puntata di stasera de L’Isola dei Famosi. Dino Giarrusso, ex europarlamentare e attuale naufrago, in settimana ha aperto il suo cuore raccontando alcuni episodi inediti della sua vita sentimentale, sorprendendo il pubblico e i compagni d’avventura.

Tutto è nato durante un momento di gioco tra i concorrenti, in cui Teresanna Pugliese ha vestito i panni della conduttrice in un format improvvisato dal titolo L’Isola dei Talentuosi. È stato in quell’occasione che Dino Giarrusso si è lasciato andare a un racconto molto intimo e personale.

“Le poche volte che ho tradito la mia fidanzata è successo che la lasciavo e poi mi mettevo con quella con cui l’avevo tradita”, ha spiegato il naufrago, lasciando tutti sorpresi per quanto appena detto. Poi il naufrago de L’Isola ha raccontato la svolta nella sua vita sentimentale: “Ho lasciato la mia convivente e ho scelto di vivere da single”. Una decisione presa a 33 anni, che ha segnato l’inizio di un decennio completamente diverso rispetto al passato:

“Per dieci anni ho avuto centinaia e centinaia di avventure, ho vissuto il contrario di prima”, ha continuato Dino Giarrusso, facendo intuire un periodo di grande libertà e sperimentazione. Le sue parole hanno incuriosito anche i suoi compagni de L’Isola dei Famosi Mirko Frezza e Cristina Plevani, che gli hanno chiesto maggiori dettagli.

"Per 10 anni ho avuto centinaia e centinaia di avventure"

Dino condivide tutto (ma proprio TUTTO) con i compagni, e così Teresanna chiude la trasmissione

Al prossimo appuntamento con l'#Isola dei Talentuosi! pic.twitter.com/5Y5p15U406 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2025

Dino Giarrusso ha confermato con un calcolo rapido: “Dieci anni sono 520 settimane, fate il conto. Anche una ogni due settimane, è successo”. Una confessione che ha acceso la curiosità e gli sguardi increduli dei compagni di avventura, mostrando un lato sorprendente e poco noto del naufrago.