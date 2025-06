Nuova puntata de L’Isola dei Famosi stasera! Scopriamo insieme com’è andato il televoto che ha visto scontrarsi Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti, le percentuali ottenute da ognuno e dunque chi ha lasciato il programma.

Dino è l’eliminato de L’Isola dei Famosi

Questa sera, su Canale 5, è andata in onda la quinta puntata de L’Isola dei Famosi, il reality che mette alla prova personaggi noti in un contesto estremo e ricco di sorprese. Come sempre, al centro dell’attenzione ci sono stati i nominati della settimana: Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti, tra i quali il pubblico ha dovuto scegliere chi eliminare attraverso il televoto.

Alla conduzione troviamo ancora una volta Veronica Gentili, affiancata in studio dall’opinionista Simona Ventura. Dall’Honduras, invece, ci aggiorna l’inviato Pierpaolo Pretelli, che racconta le dinamiche in tempo reale e le tensioni tra i naufraghi.

Anche questa settimana non sono mancati momenti carichi di tensione. Così come i nuovi ingressi, anche i concorrenti storici hanno dato il loro contributo al clima acceso. Dino Giarrusso si è trovato più volte coinvolto in confronti diretti, mentre Mario Adinolfi non ha perso occasione per lanciare frecciatine e giudizi pungenti. Patrizia Rossetti, dal canto suo, si è fatta notare per la sua determinazione e schiettezza.

Tre personalità molto diverse, ma tutte pronte a far sentire la propria voce. Alla fine, il pubblico ha avuto l’ultima parola, decidendo chi tra loro avrebbe dovuto lasciare il gioco. Dopo un televoto serrato e pieno di suspense, è arrivato il verdetto: a lasciare L’Isola dei Famosi è stato Dino, che ha dovuto dire addio alla Palapa.

Le percentuali del televoto

Il televoto, come sempre, ha riservato sorprese. Il primo concorrente ad essere salvato dal pubblico è stata Patrizia. A restare in sospeso sono stati Dino e Mario. Alla fine, la decisione è stata netta: Dario è stato eliminato e ha dovuto lasciare il gioco.

Ecco le percentuali complete del televoto: al primo posto, Patrizia ha ottenuto il 44,81% delle preferenze. A seguire, Mario con il 43,24%. Infine, Dino si è fermato a 11,95%, risultando la persona meno votata e quindi costretta ad abbandonare L’Isola dei Famosi.

Ma le sorprese non finiscono qui: nel corso della serata, è prevista una seconda eliminazione che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola. Inoltre, chi lascia la Palapa potrebbe avere ancora un’ultima possibilità di restare in gioco… su un’altra isola segreta. Dino resterà o andrà via? Riuscirà a rientrare in gara a L’Isola dei Famosi?