Tra Lorenzo e Spadino non c’è pace! A L’Isola dei Famosi scoppia lo scontro tra i due naufraghi; “Testa di c***o”.

Isola, scontro tra Leonardo e Spadino

A L’Isola dei Famosi durante la nomination Teresanna Pugliese ha nominato Leonardo Brum, criticando gli atteggiamenti del naufrago e tirano in ballo anche una lite in cui secondo lei il modello brasiliano avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti di Spadino.

Le immagini avvenute prima della seconda puntata de L’Isola dei Famosi hanno per l’appunto visto uno scontro tra Lorenzo Tano, Spadino, Teresanna Pugliese, Leonardo Brum e Angelo Famao. Per quanto si sia mostrato sempre pacato e rispettoso, proprio il figlio di Rocco Siffredi è andato a riferire a Brum e all’artista neomelodico che Spadino parlava male di loro.

Senza pensarci due volte quindi sia Leonardo Brum che Angelo Famao sono subito andati ad affrontare Spadino, che si trovava nella capanna a parlare con Teresanna Pugliese e Carly e si sarebbe sfogato sulla situazione creatasi all’interno del gruppo:

“Se avete un problema parlate in faccia, è una forma di rispetto“, ha detto il cantante. Mentre è parso più alterato Leonardo. Il concorrente de L’Isola dei Famosi è sbottato: “Spadino, sto parlando con te. Tu, se sei un uomo, dovevi venire da me e parlarmi in faccia. Non sei un uomo, sei un ragazzino. Sei un falso! Testa di c**zo!“.

Spadino è rimasto totalmente spiazzato da quelle parole di Brum, mentre Teresanna tentava di placare gli animi tra i due concorrenti de L’Isola dei Famosi. Poi l’attacco diretto a Leonardo Brum: “Tu sei molto furbo!”

Mentre invece Spadino ha continuato: “Ti stai facendo la vacanza! Ti sei ritirato, sei andato a riposarti, poi sei tornato! Io sono rimasta qua tutto il tempo, chi è in vacanza fra i due? Sei tu quello in vacanza! Sei molto furbo!“.

Nunzio Stancampiano quando ha visto i toni accesi e il modo in cui Leonardo piuttosto agitato ha puntato il dito verso Spadino e Teresanna, l’ha invitato a regolarsi. Da leader della settimana si è sentito in dovere di prendere una posizione e tentare di placare un attimo gli animi.

ecco il litigio di Leonardo con spadino e teresanna prima della puntata, è andato a un centimetro dalla faccia ad entrambi pic.twitter.com/TbZVTs06rl — (@aspide9347) May 14, 2025

Il battibecco è proseguito. Poco dopo Teresanna ha avuto da ridire con Carly Tommasini sull’atteggiamento di Lorenzo. A detta sua se si è scatenato tutto questo polverone è a causa sua. La naufraga de L’Isola dei Famosi nel suo sfogo ha affermato: “Quanta cattiveria, quante dinamiche subdole deve mettere in atto?“.

L’attivista, che è amica di Lorenzo, ha però evitato di alimentare la discussione. Intanto anche Spadino ha avuto modo di sfogarsi con il leader Nunzio, che è sempre sembrato molto comprensivo e intento a voler fare per bene le cose. Lo chef e influencer ha attaccato Leonardo tirando in ballo dunque il polverone sollevato da Lorenzo: “Perché è andato a dirgli che stavamo sparlando, se non era neanche vero? Non è coerente”.

A Playa Uva nel gruppo dei Giovani non si trova proprio un attimo di pace! La convivenza a L’Isola dei Famosi è sempre più difficile.