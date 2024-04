NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Nel corso della diretta di questa sera un nuovo naufrago lascerà L’Isola dei Famosi. Ma chi stavolta sarà eliminato? Ecco cosa ci dicono i sondaggi.

Chi lascerà L’Isola dei Famosi?

Mancano solo poche ore alla nuova diretta de L’Isola dei Famosi e anche stasera ci attendono grandi emozioni. Solo qualche giorno fa, come abbiamo visto, Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi dal gioco e la sua uscita di scena non è affatto passata inosservata. Ma non solo. Tra i naufraghi infatti non mancano le tensioni e gli scontri sono sempre più frequenti. Nel corso della puntata di questa sera intanto ci sarà una nuova eliminazione e un altro naufrago lascerà definitivamente il programma. A scontarsi al televoto ci sono ben 5 concorrenti: Khady Gueye, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Rosanna Lodi e Sonny Olumati. Ma chi tra loro dovrò fare rientro in Italia?

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il naufrago che vorreste salvare. A risultare il meno votato, e dunque a rischio eliminazione è Daniele Radini Tedeschi, che ottiene il 9% dei voti. A seguire troviamo Khady Gueye con il 10% dei voti, Sonny Olumati con il 12% dei voti, Rosanna Lodi con il 16% dei voti e Joe Bastianich, risultato il più amato e il più votato con il 53% dei voti.

Vi ricordiamo però come sempre di prendere con le pinze i risultati dei sondaggi. Nelle prossime ore infatti il pubblico potrà ancora votare il proprio naufrago preferito e tutto potrebbe improvvisamente cambiare. Non è detto dunque che sia proprio Daniele il possibile eliminato de L’Isola dei Famosi.

Ma cosa accadrà dunque stasera? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a questa sera su Canale 5, naturalmente alle 21.30.