Chi è Sonny Olumati? Età, fidanzata e Instagram

Nicolò Figini | 18 Aprile 2024

Chi è

Durante la quinta puntata de L’Isola dei Famosi sono stati presentati due nuovi naufraghi e uno di loro è stato Sonny Olumati. Ma chi è e cosa sappiamo sul concorrente del reality? Ecco tutte le informazioni su età, biografia, vita privata e Instagram.

Chi è Sonny Olumati

Nome e Cognome: Sonny Olumati

Data di nascita: 1986

Luogo di nascita: Roma

Età: 38 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: coreografo e scrittore

Fidanzata: Sonny sembra single

Figli: Sonny non ha figli

Tatuaggi: Sonny non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @sonny_olumati

Sonny Olumati età, altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha Sonny Olumati de L’Isola dei Famosi 2024? Il concorrente è nato nel 1986 e di conseguenza ha 38 anni d’età. Non abbiamo idea di quale siano la sua altezza e nemmeno il suo peso.

Durante il video di presentazione ha rivelato di non aver la cittadinanza nonostante sia nato in Italia da genitori nigeriani. È cresciuto solo con la madre, mentre del padre non abbiamo informazioni:

“Sono stato cresciuto da mia madre e dalle suore, che mi hanno accolto quando mia mamma e mio papà si sono separati”.

Dove vive oggi Sonny Olumati? Il coreografo abita a Roma. Pare che gli manchino pochi esami alla laurea in medicina.

Fidanzata

Cosa sappiamo della vita privata concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 Sonny Olumati? Purtroppo non abbiamo molte notizie per quanto la sfera sentimentale.

Non abbiamo idea se abbia una fidanzata o con sia sia stato fidanzato in passato il naufrago. Per ora dobbiamo dare per scontato che sia single.

Vedremo se prossimamente si aprirà con gli altri compagni di avventura.

Dove seguire Sonny Olumati: Instagram e social

Dove possiamo seguire Sonny, il concorrente de L’Isola dei Famosi 2024, sui social?

È possibile trovarlo su Facebook, dove conta oltre 66mila follower, e su Instagram. Qui possiamo gustarci vari video relativi al suo impegno sociale.

Non sembra essere presente su Twitter o TikTok.

Carriera

La carriera in televisione di Sonny Olumati comincia all’interno di alcuni programmi Rai e Mediaset. Si impegna infatti per la lotta dei diritti degli stranieri che migrano in Italia per cercare una nuova vita.

Sonny è un attivista dell’associazione Italiani Senza Cittadinanza e in un’intervista, come riporta anche Il Sussidiario, aveva dichiarato:

“Sono nato a Roma ma i miei genitori sono nigeriani. Quindi non sono cittadino italiano. Sono cresciuto a Roma Sud, ora vivo a Roma Nord, quindi sono proprio de-Roma-de-Roma. Però non sono italiano. Come vi sentiresti voi se il vostro Paese non vi riconoscesse come cittadini?”.

Nel corso della sua carriera ha anche scritto due libri: “Il Ragazzo Leone” e “Abisso. Chi ha paura del Mare Nostrum?“. I proventi di quest’ultimo romanzo sono stati devoluti in beneficenza all’associazione Casa di Betania, che assiste i minori non accompagnati.

Nel 2024 entra a far parte del cast de L’Isola dei Famosi.

Sonny Olumati a L’Isola dei Famosi

Sonny Olumati arriva a L’Isola dei Famosi 2024 il 18 aprile 2024 , ovvero durante la quinta puntata del reality.

Vladimir Luxuria lo ha presentato insieme alla nuova naufraga Rosanna Lodi e gli altri naufraghi hanno scoperto della loro esistenza solo in seguito.

Se dovesse vincere L’Isola vorrebbe ripagare la madre per tutti i sacrifici fatti per lui.

Come se la caverà Sonny? Lo scopriremo presto, ma nel mentre andiamo a vedere tutti i concorrenti della corrente edizione…

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024

Ma chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024? Partiamo subito dalle donne.

Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio (RITIRATA), Greta Zuccarello ,Khady Gueye, Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi, Rosanna Lodi, Valentina Vezzali e Selen (ELIMINATA)

Per gli uomini abbiamo invece: Aras Şenol, Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno (SQUALIFICATO), Joe Bastianich, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Sonny Olumati e Samuel Peron.

Il percorso di Sonny a L’Isola dei Famosi

Il percorso di Sonny Olumati ha avuto inizio all’interno della quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2024. Scopriremo come se la caverà nel corso delle prossime settimane.

