L’Isola dei Famosi è iniziata solo poche ore fa ma alcuni dei naufraghi hanno già violato il regolamento. I Giovani infatti hanno utilizzato un accendino per accendere il fuoco, rischiando però di dare fuoco al bosco.

Cosa è accaduto a L’Isola dei Famosi

Prima violazione del regolamento per i naufraghi de L’Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality show di Canale 5 è appena partita, tuttavia alcuni dei concorrenti sono già finiti al centro della polemica. Si sa che la vita in Honduras non è semplice e in particolare durante i primi giorni di permanenza sulla spiaggia i protagonisti della trasmissione sono sprovvisti di ogni tipo di comfort. Senza dubbio uno dei beni necessari alla sopravvivenza è il fuoco e così alcuni dei naufraghi hanno ben pensato di raggirare le regole. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE: Papa Leone XIV, quasi 14 milioni hanno seguito l’elezione

Alcuni dei Giovani, contro la volontà di diversi loro compagni, hanno utilizzato un accendino per accendere il fuoco. A un tratto però la situazione è sfuggita di mano e, a causa del troppo vento, i naufraghi hanno rischiato di appiccare un incendio nel bosco.

A quel punto è stato necessario l’intervento di un membro della produzione de L’Isola dei Famosi, che ha non solo confiscato l’accendino, ma anche spento il fuoco. La violazione del regolamento senza dubbio avrà anche delle ripercussioni sul resto del gruppo, tuttavia al momento non sappiamo ancora quale sarà la punizione prevista. L’accaduto ha naturalmente scaturito anche dei malumori tra i concorrenti, che stanno già affrontando non poche difficoltà.

Nel mentre il pubblico attende già con ansia la prossima puntata del reality show, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 12 maggio. Ma cosa accadrà e come proseguirà il percorso dei naufraghi? Non resta che attendere per scoprirlo.